可口可乐百事等减糖：8年内将饮品含糖量削减20%

6月25日，包括可口可乐在内的软饮生产商在澳大利亚宣布，将在2025年前将饮料产品中的含糖量削减20%，以应对澳大利亚国内的肥胖问题。
6月25日当天，澳大利亚饮料委员会宣布了软饮行业诸多企业的这一联合承诺。这也是响应了2014年美国饮料行业的一个类似承诺——至2025年，美国人均消费的饮料卡路里总量将削减20%。
但是，由于澳大利亚这一计划主要关注的是公司产品的平均含糖量，并非要让所有软饮产品的含糖量都降低。因此，以生产可乐的公司为例，其含糖量最高的产品含糖量将不变，但公司会加大力度生产和推广其低糖产品，同时缩小包装的尺寸，一些公司也会生产瓶装纯净水。
澳大利亚饮料委员会的首席执行官Geoff Parker表示，该行业到2020年会将软饮含糖量降低10%，5年后再降低10%，这“不会对口味产生负面影响”。
目前，超过80%的非酒精饮料生产公司已经签署了该协议，其中包括可口可乐、百事可乐、朝日饮料和三得利等。
澳大利亚卫生部长Greg Hunt把这项改变称为“澳大利亚食品和饮料配方最重大的变化”。
但也有批评人士认为，这些饮料企业的这一做法主要是为了避免被收取“糖税”。
据澳大利亚广播公司报道，澳大利亚医学协会（AMA）一直在呼吁政府，通过对饮料企业征税，来减少人们对含糖饮料的消费。
AMA主席Tony Bartone表示，软饮行业做出这种承诺，只是试图分散注意力，而非真正想要解决问题。目前，全球有28个国家对含糖饮料征税，澳大利亚医学协会希望澳大利亚也加入该行列。
Parker为此宣言辩护道，此举对于饮料生产商来说，“花费很高”也“很困难”，但和躲避“糖税”没有关系。正常的高糖版可乐还将销售，因为“这是一个关乎选择的问题”。
随着人们生活方式的逐渐健康化，以及越来越多国家正在考虑向高热量饮料征收更高税收，许多饮料企业正减少自家产品的含糖量，同时让碳酸饮料产品更加多样化，以争取转而消费更健康饮品的客户。
以可口可乐为例，其在今年4月发布的2018年第一季度财报报显示，可口可乐第一季度的净利润是13.7亿美元，比去年同期增加16%；营收为76亿美元，实现有机销售额增长5%。这两年，受碳酸饮料不健康的标签影响，可口可乐的业绩发展一直备受诟病，公司也在做出一些改变。
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