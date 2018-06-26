特朗普回应下属因他被赶出餐馆：从里到外都脏

因为替美国总统特朗普效力，白宫女发言人桑德斯前两天晚上成了“不速之客”——被一家餐厅轰了出来。当地时间25日一早，特朗普在推特上向这家餐厅“开炮”，斥责这家餐厅从里到外都“脏”。
特朗普称，“Red Hen（红母鸡）餐厅应该把更多的精力放在清理那些肮脏的遮棚、门和窗户上（急需刷漆），而不是拒绝服务一个桑德斯这样的好人。我总觉得，如果一个餐厅的外面是脏的，那它里面也是脏的！
不知道桑德斯会不会为“老板”的“仗义执言”感动。但一些网友看不下去了，认为美国总统亲自下场diss一家小店，是赤裸裸的“欺负人”。
据此前报道，当地时间23日，白宫女发言人桑德斯同样是在推特上称，自己22日晚被弗吉尼亚州一家名叫“Red Hen”的餐厅轰出了门，理由是她在替特朗普效力，而她“很有礼貌地离开了”。
在推文中，桑德斯还艾特了特朗普的推特账号。
对此，有网友批评餐厅老板“不能容忍他人”，也有人力挺餐厅，认为桑德斯“不值得被尊重”。
餐厅老板斯蒂芬妮事后对《华盛顿邮报》称，她希望自己的餐厅能把政治拒之门外，而当地7000民众大多反对特朗普，餐厅的几位同性恋员工当时也希望能让桑德斯离开，因为后者捍卫特朗普不允许变性人参军的政见。
斯蒂芬妮表示，自己和桑德斯谈话时“有点喋喋不休，但很礼貌地直接表达了自己的观点”，并为他们免了单。
之前，美国国土安全部长尼尔森也因为在场抗议人士而被迫离开一家墨西哥餐厅，她曾为特朗普政府在美墨边界采取的强硬移民政策辩护。
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