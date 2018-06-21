布隆伯格：将捐8000万美元帮民主党夺回众议院

美国纽约市前市长布隆伯格（ Michael Bloomberg ） 20 日宣布，由于他对共和党感到失望，他将捐款 8000 万美元给民主党，希望他们夺回联邦众议院掌控权。





今年 11 月美国将举行中期选举，国会众议院所有 435 个席位和参议院的 30 多个席位都将举行改选目前，共和党掌控了白宫、参议院和众议院。民主党需要新增 24 席，才能拿回众议院。





布隆伯格在发给路透社的声明中说： “ 我从不认为，当某个政党完全失去权力之后，民众会获利，而过去一年半就证明了这点。 ”

据报道，布隆伯格已委任民主党国会竞选委员会的一个前干事，负责监管资金流动。

布隆伯格此前曾因为担心自己以独立党派人士身份参选会分流希拉里的票数，导致共和党人进入白宫，而决定不参加 2016 年美国大选。

今年 4 月，布隆伯格还曾宣布向《联合国气候变化框架公约》秘书处捐款 450 万美元，以兑现去年 6 月的承诺，替美国政府履行《巴黎协定》，补足由于美国总统特朗普退出《巴黎协定》而造成的资金缺口。

分析家预测，民主党很有可能在 11 月的期中选举夺回众议院掌控权，不过有报告指出，共和党最近声势回涨，保住众议院多数的概率大增。本月 “ 金特会 ” 美朝双方达成《联合声明》，分析认为也将有助于特朗普所在的共和党中期选举。





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