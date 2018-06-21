加拿大人抵制美国货 总理特鲁多：你的钱包你做主

日前七国集团领导人峰会在加拿大落下帷幕，由于加拿大总理特鲁多发表抨击美国贸易的言论， G7 公报最后变成 “G6 公报 ” ，特朗普及其高级顾问事后直指特鲁多 “ 软弱 ” 、 “ 背后捅刀子 ” 。加拿大人民不乐意了，为给总理 “ 报仇 ” ，他们掀起了一股 “ 反美 ” 运动。对此，特鲁多表示 “ 一切由加拿大人民自己决定 ” 。





据彭博社 21 日报道，当地时间 20 日，特鲁多在新闻发布会上被要求对加拿大人抵制美国货发表看法时，说： “ 加拿大人对目前的美加关系感到不安，他们当然可以通过钱包来表达自己的心情。 ” 他还说， “ 我一直都鼓励加拿大人去探索我们这个非凡的国家，包括在国内度假，买国货。如果人们需要一个这么做的理由，我想已经有了答案。 ”

根据伊普索斯民意测验（ Ipsos Poll ）周五（ 6 月 15 日）的结果显示，鉴于美加之间贸易战不断升级， 70% 的加拿大人正考虑不会购买美国产品。在推特上， “ 购买加拿大产品 ” 、 “ 抵制美国货 ” 、 “ 抵制美国 ” 、 “ 摆脱川普 ” 等话题不断升温。加拿大人不仅在网上喊口号，还身体力行地不去沃尔玛、星巴克和麦当劳等店消费，转而购买自己国家的产品。

《中国日报》援引加拿大电视台报道称，当地消费者已停止购买美国肯塔基州的威士忌、加利福尼亚州的葡萄酒以及佛罗里达州的柑橘。此外，有加拿大网站列出了一些与特朗普有关的品牌，呼吁网友予以抵制。这家网站说： “ 加拿大人可以通过抵制与特朗普有关的产品或是企业，对他的钱包造成伤害 ” 。

一些加拿大人表示，这个夏天宁愿待在北方，也不 “ 南下 ” 去美国旅游了。

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