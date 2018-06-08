日本拟为外国人长期就业解禁 解决劳动力短缺问题

日媒称，日本政府5日公布的“经济财政运营与改革基本方针”草案显示，将在广泛领域为外国人长期就业敞开大门。日本政府一直以来的方针是仅接受具有高度专业知识的人才，今后将在事实上转变方针。比起社会影响，政府不得不优先考虑解决日益严峻的人手短缺问题。
据日本《读卖新闻》6月6日报道，在日本国内工作的外国人现在约有128万人，其中实习生约25.8万人，是5年前的两倍。食品加工和建筑领域的外国工人较多。制造业的一线是由来自中国和东南亚等国的外国实习生支撑着。
在少子老龄化的背景下，国内人手短缺问题日益严峻。2017年的有效求人倍率是1.5倍，是44年来的新高。
按行业类别看，建筑业的有效求人倍率是4.01倍，看护服务业是3.57倍。经济界根深蒂固的看法是，为维持社会活力，当务之急是扩大吸收外国人才。
“经济财政运营与改革基本方针”草案明确指出，设立新资格，延长实习生在日本的工作时间。如果得以实现，外国实习生最长可以在日本工作10年。政府也将在秋天的临时国会上提交出入国管理法修订案，计划自明年4月启动实施。日本政府计划到2025财年在农业、看护、建筑、住宿和造船等五个领域共接收50多万名外国实习生。基本方针还指出，取得新资格的人如果通过日语或专业领域测试，则可以取消在日工作年限限制，也允许家属随任。
不过，日本政府也不一定能如愿推进扩大接收外国人。
执政党内部有人对创设实习生新资格持担忧态度，称“这可能导致技能实习制度被抽空”。
如果逐渐取消在日滞留时间的限制，可能出现的结果是，越来越多的外国人即使没有取得医师或律师等资格也可以在日本永久居住。
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