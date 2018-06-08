联合国警告全球化明显减速 全球外国直接投资去年大降

外媒称，联合国一个机构6日警告，世界各大经济体间日益紧张的贸易关系可能导致企业放弃或推迟海外投资计划，给已经放缓的全球化进程带来新挫折。
据美国《华尔街日报》网站6月6日报道，2017年企业海外投资大幅下降，联合国贸易和发展会议预计今年只会出现“适度”复苏。最近的疲软与全球金融危机前外国直接投资流迅速增加的20年形成鲜明对比。
贸发会议投资和企业司司长詹晓宁说：“全球化正在减速。”
报道称，在很大程度上，推动那种投资的，是企业将生产活动分布在多个国家的愿望——它们往往是为了降低工资或其他成本，有时是为了寻找特殊技能。这一过程创造了所谓“全球价值链”，通过这些价值链，零部件在最终组装成成品前要多次跨越国界。
贸发会议在关于海外投资的年度报告中称，过去10年，生产国际化速度已大大放缓，而且可能将继续如此，尤其是如果各大经济体间竖起新贸易壁垒的话。
报道称，贸发会议称：“最近数月来全球贸易局势大为紧张，包括多个主要经济体。由此产生的不确定气氛可能导致跨国公司取消或推迟投资决定，直到贸易和投资环境变得较为稳定。如果加征关税生效，其所针对行业的贸易和全球价值链将受到影响。”
特朗普政府上周对来自欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品征收关税。这些国家和地区都威胁要采取报复措施。美国政府还威胁要对中国制造的500亿美元产品加征关税，除非找到办法减少对华贸易逆差。
报道称，贸发会议提供了众多表明5年来全球化几乎已停滞的数据，许多发达经济体的选民对全球化造成的一些后果感到愤怒，包括制造业就业机会流失至较低工资国家。
贸发会议的数据显示，过去5年，海外子公司销售额的年增长率仅为1.5%，而在2010年前的5年内，这一数字为9.7%。为这些子公司工作的人数的增长速度也放慢了许多，仅为2.5%，而在2010年前的5年内，为7.6%。
报道称，贸发会议称，全球价值链的创建处于停滞状态。
贸发会议说：“与上一个10年相比，这一个10年中全球价值链参与率的增速在所有地区——包括发达国家和发展中国家——都明显下降。”
主张全球化的人士称，全球化速度放缓将阻碍全球增长、导致商品和服务涨价。
贸发会议尤其担心，如果总部设在发达经济体的公司停止投资建设新工厂，发展中经济体将受到影响。
另据路透社日内瓦6月6日报道，联合国贸发会议6日称，去年全球外国直接投资（FDI）减少近四分之一至1.43万亿美元，且包括贸易战和债务在内的风险使前景蒙阴。
今年稍早公布的初步数据显示为减少16%，因英国和美国FDI大减，使得全球FDI金额意外下滑。
该数据修正后为减少23%；而2018年则料增加不到10%，远低于过去10年平均值。
报道称，贸发会议秘书长穆希萨·基图伊在记者会上称：“该报告勾勒出一幅相当令人沮丧的图景。”
贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，2017年降幅扩大，主因是对2016年的数据进行了修正，当年流入美国资产的资金规模高于先前预料。
詹晓宁表示，FDI面临的许多风险并未充分反映在经济增长预测当中。FDI作为全球化的指标，预示企业供应链成长和未来贸易联系的潜在迹象。
他表示：“除了贸易紧张情势变得更深更广之外，地缘政治紧张气氛也加剧了，如今债务问题也浮上台面，不只是新兴市场，欧洲也是如此。”
詹晓宁指出，由于回报下降，加上承载全球贸易八成的全球价值链减缓，因此投资脚步也已放缓。
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