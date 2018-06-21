破解隐身战机优势？美媒称新技术将使B-2轰炸机无所遁形

据美国《国家利益》双月刊网站 6 月 17 日报道，在诺思罗普 - 格鲁曼公司制造的 B-2“ 幽灵 ” 轰炸机于 1997 年投入使用以后的数十年里，敌方防空系统事实上一直对这款隐形轰炸机无能为力。然而，美国的对手正开始学习如何对付隐形飞机，但这一技术迄今仍未得到证实。各种各样的对付隐形飞机的手段都得到尝试，包括使用低频雷达、红外线、紫外线、双基地雷达和多基地雷达的手段。到目前为止，最有希望生成一种针对隐形飞机的武器级追踪技术的，是红外搜索与跟踪（ IRST ）系统和低频雷达。确实，美国政府唯一愿意谈起的旨在击落隐形飞机的技术是 IRST 技术。





报道称，事实是， B-2 轰炸机最终将失去渗入敌方领空的能力。





报道认为，试图发现和追踪隐形飞机的第一种、也是最明显的方法是增强雷达系统的功率和处理能力，就像美国海军研究院的塞尔达尔 · 恰德尔哲在一篇论文中描述的那样：





“ 提高雷达探测能力的一种方法是传输更多能量，并使用灵敏度更高的接收机。虽然这提高了效能，但必须增加体积和重量，从而导致机动性降低和成本增加。此外，接收机的额外灵敏度意味着额外的杂波和更多的伪目标，这会导致设备过载和雷达计算速度减慢。这些问题只能通过高度精密的处理器来解决，而这同样会增加成本。尽管存在以上缺点，提高发射功率和接收机的灵敏度能使雷达从目标那里获得更强的反射。由此，更强的反射能力增强了雷达形成目标特征的能力。 ”





报道称，在甚高频和特高频波段运行的低频（长波）雷达 —— 这听上去有些自相矛盾 —— 是另一种解决方案，但也有其缺点。低频雷达能够探测到隐形飞机，但无法自行为导弹导航。





报道认为，双基地雷达和多基地雷达以及前向散射雷达是对抗隐形飞机的另一种有效工具。





双基地和多基地技术众所周知，前向散射则可能是一种比较少见的技术。





报道表示，另一种可以探测并有可能对付 B-2 等隐形飞机的独特技术是激光雷达。正如前述论文所写：





“

激光雷达的波长远远短于传统雷达装置的波长，它可以提供

‘

高质量光束、强方向性和高测量精度

’

。利用这些能力，激光雷达增强了探测能力，并具有目标识别、姿态显示和轨道记录功能。如果激光雷达与多基地雷达结合起来，那么探测低高度可观测物体的能力可以得到进一步提高。

”

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