美“幻影快车”太空飞机将问世 可更换受损卫星

英国《每日邮报》网站6月6日发表了马克·普里格的题为《<星球大战>中的机器飞船离发射升空更近了一步》的报道。
供秘密的高超音速太空飞机所使用的首批火箭发动机已经制造完成——有朝一日军方可以利用这种太空飞机在短时间内实现卫星发射。
这种可重复使用的“幻影快车”（Phantom Express）太空飞机，将采用垂直起飞和水平降落的方式，并且正在由波音公司建造，作为美国“国防部高级研究项目局”（DARPA）实验性太空飞机计划的一部分。人们希望它将在未来的太空战中发挥关键作用，使军方首脑可以在数小时内发射新卫星以便替换遭到破坏的卫星。
这种飞行器将装备能够把重达1350公斤的有效载荷送入近地轨道的（一次性使用）二级推进火箭。
喷气发动机-火箭动力公司今天表示，作为这个秘密项目的一部分，该公司已经完成了其为波音公司制造的首台AR-22火箭发动机的组装。该公司的AR-22发动机脱胎于最初为实现重复使用而设计的航天飞机主发动机，它将是“幻影快车”太空飞机的主要推进装置。
喷气发动机-火箭动力公司首席执行官兼总裁艾琳·德雷克说：“‘幻影快车’将依据我们过去在可重复使用的航天飞行器方面的经验，从而能够实现对在轨能力的快速增强和更换，这种能力将面临越来越多来自潜在敌人的威胁。我们眼下的任务是在地面上证明这种发动机具有这样的迅速周转能力，从而为开展一个演示计划铺平道路。”
AR-22发动机能够产生大约170吨的推力，按设计可用于执行55次发射任务，其间每隔10次飞行需接受检修。这种可重复使用的特性使得AR-22发动机成为适合“幻影快车”太空飞机使用的理想发动机。AR-22项目管理人杰夫·海恩斯说：“‘幻影快车’类似于飞机的运行模式，是这种太空飞机得以实现迅速周转的重要因素。”
喷气发动机-火箭动力公司是在其位于美国航空航天局密西西比州斯滕尼斯航天中心的工厂里组装AR-22发动机的。从今年夏末开始，该发动机将在斯滕尼斯工厂接受一系列的日常点火试验，以证明其有能力支持“幻影快车”预想的高飞行频率。这些测试还将提供有价值的深入观察，以便用来对“幻影快车”的飞行和周转程序进行优化，同时还能为波音公司正在为该飞行计划开发的新地面基础设施提供设计要求。
这个名为XS-1的项目预计在2020年对外公布，军方首脑们称它将“通过提供迅速和低成本的太空往返手段来支持国家安全”。波音公司拒绝透露它将为开发这一飞行器投入多少资金。
大小与商用客机相似的“幻影快车”太空飞机，将以类似火箭的方式发射升空，推动自身飞出大气层并释放一次性使用的二级火箭和卫星，之后再飞回地球，并像飞机那样在跑道上降落。XS-1计划的目标是在10天时间进行10次飞行。
波音公司称它正在评估发射场地，不过国防部高级研究项目局发言人贾里德·亚当斯说，“幻影快车”将会从卡纳维拉尔角发射升空。波音公司的另外两个航天项目也是以该航天中心为基地的。
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