日本援建印高铁遭抗议停摆 此前以0.1%超低息拿下

日本援建的印度高铁项目因土地征用问题遭到当地居民抗议。目前无法预计抗议活动会何时平息，原定年内全部开工的建设计划有可能推迟至明年。
据日本共同社17日报道，抗议活动发生于今年3月，此后发展为走访调查的政府官员与居民等的冲突。
按照计划，引入日本新干线模式的高铁项目将联通印度西部的孟买和艾哈迈达巴德两座城市，高铁线路长达500公里，其中约100公里位于孟买所在的马哈拉施特拉邦。
在从孟买向北车程约3小时的马哈拉施特拉邦帕尔加尔地区，一名在高铁计划线路附近务农的当地居民（33岁）称自己“没有收到印度政府的任何解释，也不打算把土地转让。”
他显露出了对政府不信任的态度，表示之前在附近建设水坝和发电设施时，政府承诺将确保就业并完善基础设施，但到目前为止，政府“什么也没遵守”。
一名在该邦要求扩大农民权利的某民间组织成员（56岁）也批评称，“（高铁计划）不会给农民带来任何好处”，他表示，“抗议活动的参加者达5万人左右”。
对于当地居民的抗议行为，印度铁路部门的负责人展现出不妥协的态度，称不会调整预算和开工预定时间。他表示，项目“虽然在几个地方遇到了问题，但最终都会解决”。该负责人还指责抗议活动有“政治性背景”。但在被问及解决方案具体指什么时，他仅回答称“将继续对话”。共同社报道称，截至目前，伴随土地征用的居民搬迁计划也未公布。
根据日印两方达成的协议，日本政府将向该高铁计划提供1000亿日元贷款。在2016年的日印首脑会谈上，日方曾提出争取2023年通车，但之后印度政府要求将通车日期提前至2022年。
据参考消息此前报道，日本在印度投资的高铁项目预计总工程费约9800亿卢比，除了购地费用等之外，约八成工程费由日方以日元贷款形式提供。利息为0.1%，政府相关人士，这是“破例的低息”，日方还将组织技术研修，以培养印度本土高铁人才。项目原定于今年开工。（澎湃新闻）
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