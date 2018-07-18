“特普会”发言被骂惨 特朗普急回应：昨天我口误

当地时间7月17日下午，美国总统特朗普在白宫就16日的“普特会”发表声明时说，“我完全相信且支持美国伟大的情报机构，我一直都是这样。”他还表示自己完全接受情报部门对俄罗斯干涉2016美国大选的调查结果。
就在前一天，特朗普还表达了对美国情报机构指控俄罗斯的怀疑，说俄罗斯没有干涉美国大选，“普京说了不是俄罗斯。我要说的是，我看不出任何理由，为什么会是俄罗斯。”
对此，特朗普的解释很简单，“我口误了”。他说他昨天想说的其实是，“看不出任何理由为什么不是俄罗斯。”
据美国福克斯新闻网报道，特朗普说，尽管情报机构调查结果表明俄罗斯的确干涉了美国大选，但他强烈地感觉到这并不影响选举结果。他不忘补充，“2018年，我们将尽全力阻止俄罗斯对中期选举的干涉。这方面我们可有着强大的力量。”
特朗普还说，昨天与普京的会面是强有力的，并重新谈到了昨日的若干议题。
据美国有线电视新闻网报道，针对特朗普的改口，美国参议院民主党领袖舒默（ Charles Schumer）并不买账：“特朗普说的这些话晚了24个小时，而且地点不对。”舒默表示，如果特朗普不能在普京面前坚持美国以及美国的情报机构是正确的，那么这一切就表明了特朗普的“软弱”。
在特朗普发表声明之前，美国众议院议长保罗·瑞安与参议院多数党领袖麦康奈尔都强调俄罗斯的确干涉了美国大选。保罗·瑞安还表示他“非常乐意”考虑对俄罗斯实施更多制裁。麦康奈尔则说，“不要搞错了，欧盟才是美国的朋友，俄罗斯是威胁。我想这应该是参议院的共识。”
据美国有线电视新闻网援引消息人士报道，在美国国会两党议员激烈指责之后，17日早晨，高级国家安全官员和顾问起草了特朗普发表的这些声明。据悉，特朗普在17日的唯一议程便是会见国会议员。
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