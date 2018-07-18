美军机关报:朝鲜或在停战协定日送还50至55具遗骸

美军机关报《星条报》援引一名美军官员的17日话称，朝鲜已经同意于7月27日交还50-55具朝鲜战争时期在朝鲜地区阵亡的美军遗骸，而当天正好是《朝鲜战争停战协定》签署65周年的日子。不过该官员又补充称，日期有可能发生变动。
朝美16日在韩朝边境板门店举行工作会谈，讨论朝鲜归还美军遗骸的具体日期和方式。前一天的15日，朝美还在时隔9年举行的将军级会谈上，就朝方归还美军官兵遗骸和重启遗骸挖掘工作等达成框架协议。
该官员介绍称，朝鲜通知美国将送还50-55具美军遗骸。美方预计在7月27日取回遗骸，并将其空运到韩国乌山空军基地或夏威夷。不过，日期可能有所变动，美朝双方将在之后的会议上敲定最后细节。
《星条报》认为，7月27日这个日期很具代表性，因为当天正好是《朝鲜战争停战协定》签署65周年的日子。这是朝鲜自2007年4月送还6具遗骸后，时隔11年3个月再次送还美军遗骸。
6月12日，朝美领导人在新加坡举行会谈后发布联合声明，其中一条为“朝鲜和美国约定安置战俘和战争失踪人员的遗骸，立即移交其中判明身份的战俘和战争失踪人员的遗骸”。
据悉，装有美军遗骸的100多个木箱上月下旬已运抵板门店，至今仍放置在“联合国军”警备队驻地的运输车辆上。（环球网）
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