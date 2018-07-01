马来西亚中资铁路项目叫停半月 约1千名工人失业

本月 3 日，马来西亚财政部以 “ 国家利益 ” 为由，向承建马来西亚东海岸铁路（ ECRL ）的中企发出停工令。近三周时间过去，据新加坡亚洲新闻台消息，受到项目建设被叫停的影响，已有 1000 名工人因此失业，其中主要为当地工人。

该项目承建方中国交通建设集团（中国交建）方面的消息显示，参与该项目的 2250 名员工中，近一半被临时解雇。马来西亚《星报》介绍，其中多为非技术工人。

另外，这些被裁掉的工人主要是马来西亚籍员工，只有 30% 是外籍。





在该项目一处建设工地，做安全员的纳迪拉（ Nadillah Arriffin ）与一名初级工程师丹尼尔（ Daniel Mohd Hasnan ）表示，过去几周看到一些同事被解雇，自己很幸运。





纳迪拉曾通过社交媒体发现，自己参与的铁路项目被无限期暂停，需要等待马来西亚与中方重新谈判。 “ 我被（项目）叫停惊到了，我在这儿已经工作了将近一年，我希望我的团队成员能回来。 ” 她说。





纳迪拉的同事丹尼尔曾在中国接受过为期三个月的铁路工程技能培训，一个月前丹尼尔才开始工作。

“ 其实很难过，我们一直在实现我们的目标，而且做的很好。我希望我不会收到人力资源部门发来的（解雇）信。 ”

亚洲新闻台称，马来西亚政府叫停项目建设，对这些尚未被解雇的员工与数百家分包商、供应商来说，迎来一场 “ 等待的游戏 ” 。

据观察者网此前报道，就在马来西亚政府月初叫停该项目时，中国交建曾在一份声明中就停工恐影响工人生计表达过关切，提醒马来西亚当局。除了东海岸铁路项目，中资参与的两个耗资约 10 亿美元的管道项目也于同时被叫停。

反对党敦促政府不要无视千名工人生计

停工几周导致千名工人失业，据马来西亚《新海峡时报》 21 日报道， 5 月大选后在野的巫统（ UMNO ）副主席雅库布（ Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ）当天对此感到失望，他敦促政府不要无视这千名工人的命运。





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