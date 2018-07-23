为什么有的人怎么吃都不胖？科学家们这么说

西媒称，胖与瘦是社会争执不休的美学话题。研究表明，超重和肥胖容易诱发冠心病和 II 型糖尿病，而这两种疾病通常在发达国家肆虐。因此，有必要来探讨一下瘦子们都是如何保持身材的。





据西班牙《万象》月刊 7 月号报道，西班牙内分泌学和营养协会成员弗朗西斯科 · 博特利亚对此做出了解释。博特利亚表示，首先要做的是对身体进行评估，而最常用的工具就是身高体重指数（ BMI ）。 “ 这个数值通过体重除以身高的平方得出。对成年人来说，如果这数值低于 18.5 ，就意味着体重过轻。 ” 根据世界卫生组织标准，如果 BMI 指数高于 25 ，那么这个人就是体重过重；如果高于 30 ，就是肥胖。明确这些指标后，我们就可以研究影响体重的两个因素了：摄入量和消耗量。而就前者而言，感觉常常欺骗我们。





博特利亚解释说： “ 即使摄入量充足，但很多人依然觉得不满足，他们吃的食物要么分量大，要么热量高。 ” 这种主观感受在名为 “ 代谢室 ” 的研究装置中被暴露出来。 “ 代谢室 ” 配备可以定量分析测试者卡路里燃烧量的设备，这些设备还可以判断这些卡路里是否来自脂肪、蛋白质或碳水化合物。将测试结果与测试者的饮食 —— 受到严格控制 —— 和活动量作比较后可以找到与新陈代谢进程相关的线索。





离开受控制的环境后，我们摄入的食物数量和种类就受到很多因素影响。比如，生活水平。 1953 年至 1970 年间，生活贫困的孩子因为吃不到食物而瘦弱不堪。在那之后，他们逐渐积攒起比同时代条件较好的孩子更多的脂肪，毕竟随着生活条件的改善，富含脂肪和碳水化合物的食物不再遥不可及。





西班牙穆尔西亚大学生理学教授胡安 · 安东尼奥 · 马德里指出，轮班工作可能带来代谢风险，但早餐吃饱并在晚上控制饮食有助于健康塑形。人体的褐色脂肪会在机体进食或受寒冷刺激时产热。马德里说： “ 等量同种食物上午 8 点刺激褐色脂肪产生的热量要比晚上 8 点高出 50% ，机体更愿意在晚间储存脂肪。 ”





报道称，生物钟也会影响血糖。马德里说： “ 晚上学习并在凌晨 3 点钟喝下一杯可乐冷饮的人会摄入含量巨大的糖分。 ” 同样，如果人们将睡眠时间缩短至 5 至 6 个小时，肥胖的概率也会提升。最近，研究人员注意到 “ 社会时差问题 ” 。马德里指出，如果工作日的起床时间与周末相差两个小时就会出现 “ 社会时差问题 ” ，这可能使 “ 肥胖、抑郁和行动力下降的风险上升 ” 。





报道称，人们的消化系统中居住着数不胜数的细菌、病毒和真菌。这些微生物 —— 尤其是大肠微生物 —— 与人们的身材息息相关。它们除了会对脂肪形成量产生影响，还会调控大脑对饱腹感的判断。来自法国鲁昂大学的谢尔盖 · 费季索夫发现：进食 20 分钟后，细菌会繁殖上百万个个体，同时分泌某些具有特定功能的蛋白质，如有的蛋白质能刺激饱腹感激素释放，有的会刺激与食欲下降相关的神经元。





报道称，每个人体内都有独特的微生物群，这些微生物群在舍友之间的相似度甚至比远房亲戚还高。此外，这些微生物群还会随饮食发生变化。很多研究团队都在探索如何 “ 强制微生物群 ” 帮助我们进行更有效的体内脂肪分配。





报道还称，遗传因素也是影响体重的重要部分。基因决定了人们体内褐色脂肪的含量以及参与新陈代谢的分子数量。专家发现，控制身高与低体重的基因之间有联系，这就解释了为什么瑞典人、挪威人和芬兰人像他们的母亲一样又高又瘦。机体的功能性进程也会影响卡路里的燃烧，如呼吸、心跳节奏和消化过程。此外，人们进行着各种各样的不自主运动：走路换脚、摸脸、在口袋里翻找、挽袖子 …… 这些不经意间的微小动作也会逐渐消耗身体储备的卡路里。





报道指出，话已至此，一些人还将继续享用他们的烤香蕉，而另一些人则选择健康的莴苣。





Twitter

sgnypost





