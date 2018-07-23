为什么有的人怎么吃都不胖？科学家们这么说

西媒称，胖与瘦是社会争执不休的美学话题。研究表明，超重和肥胖容易诱发冠心病和II型糖尿病，而这两种疾病通常在发达国家肆虐。因此，有必要来探讨一下瘦子们都是如何保持身材的。
据西班牙《万象》月刊7月号报道，西班牙内分泌学和营养协会成员弗朗西斯科·博特利亚对此做出了解释。博特利亚表示，首先要做的是对身体进行评估，而最常用的工具就是身高体重指数（BMI）。“这个数值通过体重除以身高的平方得出。对成年人来说，如果这数值低于18.5，就意味着体重过轻。”根据世界卫生组织标准，如果BMI指数高于25，那么这个人就是体重过重；如果高于30，就是肥胖。明确这些指标后，我们就可以研究影响体重的两个因素了：摄入量和消耗量。而就前者而言，感觉常常欺骗我们。
博特利亚解释说：“即使摄入量充足，但很多人依然觉得不满足，他们吃的食物要么分量大，要么热量高。”这种主观感受在名为“代谢室”的研究装置中被暴露出来。“代谢室”配备可以定量分析测试者卡路里燃烧量的设备，这些设备还可以判断这些卡路里是否来自脂肪、蛋白质或碳水化合物。将测试结果与测试者的饮食——受到严格控制——和活动量作比较后可以找到与新陈代谢进程相关的线索。
离开受控制的环境后，我们摄入的食物数量和种类就受到很多因素影响。比如，生活水平。1953年至1970年间，生活贫困的孩子因为吃不到食物而瘦弱不堪。在那之后，他们逐渐积攒起比同时代条件较好的孩子更多的脂肪，毕竟随着生活条件的改善，富含脂肪和碳水化合物的食物不再遥不可及。
西班牙穆尔西亚大学生理学教授胡安·安东尼奥·马德里指出，轮班工作可能带来代谢风险，但早餐吃饱并在晚上控制饮食有助于健康塑形。人体的褐色脂肪会在机体进食或受寒冷刺激时产热。马德里说：“等量同种食物上午8点刺激褐色脂肪产生的热量要比晚上8点高出50%，机体更愿意在晚间储存脂肪。”
报道称，生物钟也会影响血糖。马德里说：“晚上学习并在凌晨3点钟喝下一杯可乐冷饮的人会摄入含量巨大的糖分。”同样，如果人们将睡眠时间缩短至5至6个小时，肥胖的概率也会提升。最近，研究人员注意到“社会时差问题”。马德里指出，如果工作日的起床时间与周末相差两个小时就会出现“社会时差问题”，这可能使“肥胖、抑郁和行动力下降的风险上升”。
报道称，人们的消化系统中居住着数不胜数的细菌、病毒和真菌。这些微生物——尤其是大肠微生物——与人们的身材息息相关。它们除了会对脂肪形成量产生影响，还会调控大脑对饱腹感的判断。来自法国鲁昂大学的谢尔盖·费季索夫发现：进食20分钟后，细菌会繁殖上百万个个体，同时分泌某些具有特定功能的蛋白质，如有的蛋白质能刺激饱腹感激素释放，有的会刺激与食欲下降相关的神经元。
报道称，每个人体内都有独特的微生物群，这些微生物群在舍友之间的相似度甚至比远房亲戚还高。此外，这些微生物群还会随饮食发生变化。很多研究团队都在探索如何“强制微生物群”帮助我们进行更有效的体内脂肪分配。
报道还称，遗传因素也是影响体重的重要部分。基因决定了人们体内褐色脂肪的含量以及参与新陈代谢的分子数量。专家发现，控制身高与低体重的基因之间有联系，这就解释了为什么瑞典人、挪威人和芬兰人像他们的母亲一样又高又瘦。机体的功能性进程也会影响卡路里的燃烧，如呼吸、心跳节奏和消化过程。此外，人们进行着各种各样的不自主运动：走路换脚、摸脸、在口袋里翻找、挽袖子……这些不经意间的微小动作也会逐渐消耗身体储备的卡路里。
报道指出，话已至此，一些人还将继续享用他们的烤香蕉，而另一些人则选择健康的莴苣。
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