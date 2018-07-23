    • 2018年7月23日

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    为什么有的人怎么吃都不胖？科学家们这么说——

    星期一, 七月 23, 2018 ,

    西媒称，胖与瘦是社会争执不休的美学话题。研究表明，超重和肥胖容易诱发冠心病和II型糖尿病，而这两种疾病通常在发达国家肆虐。因此，有必要来探讨一下瘦子们都是如何保持身材的。

    据西班牙《万象》月刊7月号报道，西班牙内分泌学和营养协会成员弗朗西斯科·博特利亚对此做出了解释。博特利亚表示，首先要做的是对身体进行评估，而最常用的工具就是身高体重指数（BMI）。这个数值通过体重除以身高的平方得出。对成年人来说，如果这数值低于18.5，就意味着体重过轻。根据世界卫生组织标准，如果BMI指数高于25，那么这个人就是体重过重；如果高于30，就是肥胖。明确这些指标后，我们就可以研究影响体重的两个因素了：摄入量和消耗量。而就前者而言，感觉常常欺骗我们。

    博特利亚解释说：即使摄入量充足，但很多人依然觉得不满足，他们吃的食物要么分量大，要么热量高。这种主观感受在名为代谢室的研究装置中被暴露出来。代谢室配备可以定量分析测试者卡路里燃烧量的设备，这些设备还可以判断这些卡路里是否来自脂肪、蛋白质或碳水化合物。将测试结果与测试者的饮食——受到严格控制——和活动量作比较后可以找到与新陈代谢进程相关的线索。

    离开受控制的环境后，我们摄入的食物数量和种类就受到很多因素影响。比如，生活水平。1953年至1970年间，生活贫困的孩子因为吃不到食物而瘦弱不堪。在那之后，他们逐渐积攒起比同时代条件较好的孩子更多的脂肪，毕竟随着生活条件的改善，富含脂肪和碳水化合物的食物不再遥不可及。

    西班牙穆尔西亚大学生理学教授胡安·安东尼奥·马德里指出，轮班工作可能带来代谢风险，但早餐吃饱并在晚上控制饮食有助于健康塑形。人体的褐色脂肪会在机体进食或受寒冷刺激时产热。马德里说：等量同种食物上午8点刺激褐色脂肪产生的热量要比晚上8点高出50%，机体更愿意在晚间储存脂肪。

    报道称，生物钟也会影响血糖。马德里说：晚上学习并在凌晨3点钟喝下一杯可乐冷饮的人会摄入含量巨大的糖分。同样，如果人们将睡眠时间缩短至56个小时，肥胖的概率也会提升。最近，研究人员注意到社会时差问题。马德里指出，如果工作日的起床时间与周末相差两个小时就会出现社会时差问题，这可能使肥胖、抑郁和行动力下降的风险上升

    报道称，人们的消化系统中居住着数不胜数的细菌、病毒和真菌。这些微生物——尤其是大肠微生物——与人们的身材息息相关。它们除了会对脂肪形成量产生影响，还会调控大脑对饱腹感的判断。来自法国鲁昂大学的谢尔盖·费季索夫发现：进食20分钟后，细菌会繁殖上百万个个体，同时分泌某些具有特定功能的蛋白质，如有的蛋白质能刺激饱腹感激素释放，有的会刺激与食欲下降相关的神经元。

    报道称，每个人体内都有独特的微生物群，这些微生物群在舍友之间的相似度甚至比远房亲戚还高。此外，这些微生物群还会随饮食发生变化。很多研究团队都在探索如何强制微生物群帮助我们进行更有效的体内脂肪分配。

    报道还称，遗传因素也是影响体重的重要部分。基因决定了人们体内褐色脂肪的含量以及参与新陈代谢的分子数量。专家发现，控制身高与低体重的基因之间有联系，这就解释了为什么瑞典人、挪威人和芬兰人像他们的母亲一样又高又瘦。机体的功能性进程也会影响卡路里的燃烧，如呼吸、心跳节奏和消化过程。此外，人们进行着各种各样的不自主运动：走路换脚、摸脸、在口袋里翻找、挽袖子……这些不经意间的微小动作也会逐渐消耗身体储备的卡路里。


    报道指出，话已至此，一些人还将继续享用他们的烤香蕉，而另一些人则选择健康的莴苣。

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