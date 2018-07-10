中国公司到新加坡来扫脸

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在中国城市郑州，一名戴着人脸识别墨镜的警察在火车站发现了一名海洛因毒贩。在青岛这座以德国殖民时代遗留下来的传统而闻名的城市，警方在使用人工智能技术的摄像头的帮助下，在当地的年度啤酒节上抓获了20多名犯罪嫌疑人。在芜湖，一名涉嫌谋杀的在逃者在从街头小贩那里买吃的时被摄像头认了出来。
纽约时报报道说，靠数百万台摄像头和数十亿行代码，中国正在建设一个高科技的威权主义未来。中国政府为了识别和跟踪14亿人民，正在欣然采纳人脸识别和人工智能等技术。政府希望在中国蓬勃发展的技术产业的帮助下，建立一个规模庞大、规模空前的国家监控系统。
现在，中国扫脸技术公司来到了新加坡！
台媒称，以登上人工智慧（AI）全球领导者的宝座为目标，中国企业努力加强对海外市场的布局，包括依图科技、商汤科技，近期纷纷进军新加坡市场，率先为中国开发的人脸识别应用跨海建立滩头堡。
据台湾《旺报》7月6日报道，由市场研究公司Technavio发布的最新数据显示，2021年全球面部识别的市场规模预估将达65亿美元，逼近2016年市场规模23亿美元的3倍。东南亚地区由11国组成，根据联合国最新统计数字总人口逾6.5亿，其中约49%生活在城市地区。由中国专业面部识别公司所发明的创新系统，已在东南亚地区呈现爆发性的需求增长。
全球化步伐加快 依图科技“落户”新加坡
总部设在上海的依图科技公司（Yitu Technology）今年进军东南亚的新加坡，携手区域内合作伙伴在东南亚共同建立人工智能生态体系。
据参考消息网-出海记记者了解，今年1月，总部设在上海的依图科技公司（Yitu Technology）在海外的第一家国际办事处在新加坡成立。
该办事处将作为依图科技服务东南亚客户和合作伙伴的区域枢纽，为东南亚、香港和澳门等区域的客户提供人工智能技术和解决方案，并携手区域内合作伙伴在东南亚共同建立人工智能生态体系。
在全球范围内，人工智能正在迎来极其难得的发展机遇，新加坡政府计划将新加坡打造成“智慧国”，这为依图科技等人工智能公司提供了服务城邦转型的机会。
新加坡经济发展局资讯通信与媒体司长洪振达在依图科技新加坡办事处成立仪式上说：“我们非常高兴依图选择将新加坡作为其区域总部和研发中心。依图在人工智能和计算机视觉两方面的实力将使之成为新加坡人工智能生态系统的重要成员之一。依图将为安全、金融、医疗和运输等领域开发不同解决方案，并在其过程中，将为新加坡人工智能生态系统创造新的就业机会。”
记者了解到，依图科技东南亚及港澳地区总经理王琪表示，公司要借助新加坡的区域优势，进军马来西亚、泰国和印度尼西亚等市场。
2017年，依图科技获得由美国情报高级研究计划署（IARPA）与国家标准与技术研究所合作发起的人脸识别挑战赛（FRPC）冠军，以及美国国家标准与技术研究所组织的全球人脸识别技术测试四项第一，远超俄罗斯公司Vocord、法国公司Morpho等老牌技术公司。
商汤科技与新加坡机构合作攻高端研究
除依图科技外，同样看重新加坡市场的还有商汤科技。
《旺报》称，商汤科技日前发布声明，公司已与新加坡电信（Singtel）、新加坡南洋理工大学及新加坡国家超级计算中心分别签署合作协定，将在新加坡与东南亚国家联盟（ASEAN）的其他成员国展开高端研究，以及开发基于人工智慧的解决方案。
“新加坡是商汤科技的国际中心，我们致力于与当地合作伙伴建立一个人工智慧生态圈，并利用领先的人工智慧技术为客户提供服务。”商汤科技新加坡总经理黄华瑜表示，“我们期待着促进东盟地区人工智慧的发展。”
报道称，商汤科技为世界上估值最高的人工智能新创公司，2014年由汤晓鸥、徐立两位中国学者于香港科学园共同创立，迄今累计融资已逾16亿美元。今年5月商汤科技以45亿美元的估值再获6.2亿美元融资，持续巩固其全球最具价值人工智慧新创企业的地位，目前拥有超过400个客户与合作伙伴。
商汤科技进军东南亚市场的举动，也吸引新加坡最大的电信网络运营商——新加坡电信期盼与其携手合作。新加坡电信的首席执行官亚瑟·朗（Arthur Lang）表示，新加坡电信的区域性布局，着眼于“利用人工智能的许多机会”，从零售专案到智慧城市专案；“我们期待着与商汤科技合作，提高我们的人工智慧能力，推动人工智慧技术在亚洲地区的普及。”
《旺报》称，两大人脸识别初创企业进军新加坡市场，堪称中国把人脸识别技术融入民众的日常生活层面、持续领先全球的最新例证。
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