中美贸易战对新加坡影响不大！奥秘在此！

新加坡讯，新加坡贸工部长陈振声说，目前为止，根据中美宣布的加税额度，中美之间的贸易战对新加坡的影响看起来不大。
这个判断是假设两国的贸易战不再恶化。
但陈振声说，新加坡最大的担忧是，所有主要经济体展开针锋相对的措施，进入恶性循环。
如果贸易战引发商业情绪和信心的大幅和持续下挫，或者收紧全球流动性，新加坡这样的开放的经济体将明显受到影响。
目前，新加坡和中美的双边贸易，为新加坡带来1.1%的国内生产总值。
上个星期五，美国开始对中国的340亿美元的产品加税，中国也对美国340亿美元的产品加税。
之前，美国向全球太阳能电池、洗衣机、钢和铝等产品征收的关税，这当中包括欧盟和新加坡。
陈振声说：“中美贸易战将带来全球性的反应，不仅抑制全球的贸易和增长，也将破坏供应链，影响到生意、就业和消费。”
陈振声在国会回答议员提问时指出，美国加税对新加坡产品的直接影响相对较小，新加坡对美国出口的太阳能电池、洗衣机、钢和铝等产品，约占国内总出口的0.1％。
他说，政府正在和受影响企业合作，协助它们申请豁免关税，并探索其他出口市场。
加税对新加坡的企业也带来非直接影响，例如新加坡企业对中国出口的用于中国对美的产品中的中间产品。
但这些公司可能通过将产品出口到其他市场而减缓影响。
此外，由于中国对美国加税，导致美国产品降低竞争力，中国企业可能增加对东盟的进口。
陈振声指出，新加坡多年来已经发展了强大的贸易网络和多元的行业，这些都有助于新加坡企业应对贸易战冲击，并寻找更多的机会和替代供应商和需求市场。
同时，新加坡将继续和志同道合的伙伴们合作，坚持以规则为基础、多边贸易体系，以及推进更广泛的区域整合，陈振声说。
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