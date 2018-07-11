美军间谍机被一罐饮料坑了 维修费高达11万美元

众所周知红牛等功能饮料有着提神醒脑、增强体力的功效，而美军飞行员在执行长时间飞行作战任务时，也会带上这类饮品，以保证在执行任务时拥有最佳的精神状态。而最近美国军方公布的一起事故中，却是被一罐红牛饮料给“坑”了，造成了十余万美元的惨重损失。
这最新披露的事故发生在2017年6月5日，当时美国空军特种作战司令部的一架MC-12W“解放”情报侦察机从佛罗里达州赫尔伯特机场起飞执行例行训练任务。当到达指定空域后，该机副驾驶员的从包中取出了一罐红牛饮料准备享用，然而他还没有拉开拉环，这罐饮料就自行破裂了。随后大量的液体喷洒到了驾驶舱的中央控制台上，这名副驾驶赶紧脱下衬衫进行擦拭，然而却无济于事。就在忙着收拾这一片狼藉的时候，飞行员闻到了一股微微的焦糊味，随后他立即关闭了飞行任务系统的电源，焦糊味才逐渐消散。机组成员经过讨论后，一致决定立即架机返回基地。
虽然这架战机最后安全迫降，但含有碳酸的饮料液体却对这架侦察机的中央控制台造成了难以修复的损坏。美国空军的维修人员拆除了控制台里13套可更换的电子部件，而更换这些零件的维修费用高达113675美元。
至于这罐红牛饮料为何会无缘无故“爆炸”，据环球网军事分析，应该是该机在爬升过程中驾驶舱内气压逐渐降低（虽然MC-12W侦察机装有增压座舱，但是在一定高度内无需增压），而罐装饮料自身具有一定压力，由于内外气压差逐渐增大，加上机身晃动进一步增大罐内压力，最终破裂溢出。
目前美军并无禁令明确禁止携带具有压力的罐装饮料执行任务，但从这起事故看来携带这种物品的确会对飞行安全存有隐患。战斗机飞行员的饮水装置一般采用水袋或是带吸管的饮料杯，以避免液体洒出对飞行设备造成破坏。
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