英国脱欧谈判两年没进展！外媒：欧盟担心无法与英达成协议

据法新社7月10日报道，一位不愿透露姓名的欧盟高级官员说：“我认为大家都怕无法达成协议。”
报道称，两位“硬脱欧”支持者的相继辞职再次重创数周来本就停滞不前的谈判，况且其中一位还是脱欧谈判的英国代表。
7月10日，欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶在美国指出：“无论如何，完成谈判都会很难。”他在一场会议上强调：“无法达成协议对每个人而言都会是最糟的解决方案。”
一位要求匿名的欧盟外交官遗憾地指出：“我们不是漠不关心，但我们确实成了看客。”
一位欧盟高级官员保证：“我们不会为了增强或削弱英国政府的力量而调整我们的谈判立场。”
7月9日，欧盟委员会首席发言人强调，欧盟已经确定了红线，不打算改变。
他承诺：“我们将继续有诚意地与首相特雷莎·梅和英方谈判人员谈判，争取达成协议。”
布鲁塞尔自由大学政治学家、欧洲政策专家阿芒迪娜·克雷斯皮指出：“当前最大风险并不在欧盟和谈判层面，另外戴维斯和约翰逊并没有在谈判中扮演具体的重要角色。”
分析人士认为，英国政府内部危机占据主导地位。
欧盟政策中心专家法比安·祖莱格强调：“真正的问题在于政府无法达成能够在英国的政治层面得以延续的折中方案。”
另据德新社7月10日报道，德国总理默克尔在7月10日造访伦敦出席西巴尔干地区峰会期间对英国首相特雷莎·梅提出的英国脱欧新计划表示欢迎。预计特雷莎·梅将于7月12日发布脱欧白皮书。默克尔说，这将使脱欧谈判进程向前迈进一大步。
默克尔说：“脱欧方案已摆到了桌面上，这是好事。我今天能说的就这么多，不深谈细节了。”
她表示，欧盟其他27个成员和欧盟委员会主席让－克洛德·容克以及欧盟首席谈判代表巴尼耶现在将形成一种意见。
默克尔重申，德国愿在未来与英国保持密切关系。她还说，其他欧盟成员可能也是这样想的。
她说：“我们大家都仍是欧洲人，尽管你们不再是欧盟成员。”
此外据德新社7月10日报道，英国执政党保守党的两位副主席7月10日同时宣布辞职，导致首相特雷莎·梅的脱欧方案遭到疑欧派更大的反对。
在保守党议员玛丽亚·考尔菲尔德和本·布拉德利辞职前，前脱欧大臣戴维斯、脱离欧盟事务部前政务次官史蒂夫·贝克和前外交大臣约翰逊都已宣布辞职。
布拉德利通过英国广播公司在网上发布了辞职声明。他在声明中说，他无法在其东米德兰兹曼斯费尔德选区宣传推广特雷莎·梅的脱欧方案。在2016年英国举行脱欧公投时，该选区的大多数选民都投票支持英国脱离欧盟。
考尔菲尔德说，首相特雷莎·梅的最新政策“对我们的国家和保守党都将是不利的”。
又据法国国际广播电台网站7月11日报道，英国首相特雷莎·梅7月10日召集改组后的新政府成员开会，改组后的新政府成员纷纷表态和首相特雷莎·梅站在一起。
报道称，很多人本来预测特雷莎·梅内阁可能还会有人辞职，从而引发特雷莎·梅政府的倒台。在任命新的脱欧大臣和外交大臣后，特雷莎·梅7月10日召集新内阁开会，新内阁表示要团结在首相特雷莎·梅的身边。
疑欧派人士、英国环境大臣迈克尔·戈夫表示，他无意效仿前外交大臣和前脱欧大臣辞职。他在接受电视采访时说，他绝对不会辞职，而且他也不认为特雷莎·梅政府处在困境之中。
脱欧派人士、英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯也排除了辞职的可能性。新任外交大臣杰里米·亨特表示，他毫无保留地支持首相特雷莎·梅的脱欧方案。
报道称，至于新任脱欧大臣多米尼克·拉布，他在7月9日被任命后，就开始会晤企业界领袖，为特雷莎·梅的新脱欧方案进行游说。特雷莎·梅的新脱欧方案似乎在企业界反应良好，目前反对者想推翻梅政府并不容易。
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