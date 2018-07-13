韩军情机构被曝曾诱骗13名朝鲜餐厅员工集体投韩

韩媒称，一名消息人士17日表示，发生在2016年4月的13名朝鲜驻华餐厅员工集体“投韩”事件，是由韩国国防部下属情报司令部（情报司）主导的，国家情报院（国情院）在此之后介入。
据韩联社7月17日报道，据该人士透露，在情报司的引诱、胁迫下，浙江宁波柳京餐厅经理许某带领员工从浙江宁波出逃至上海。在此过程中，情报司扮演主导角色。随后，许某等人从上海飞至马来西亚吉隆坡，并在韩国驻马来西亚大使馆短暂逗留后乘坐航班抵达韩国，而国情院正是从这一阶段介入其中的。
报道称，对此，许某15日在接受韩联社电话采访时说，他原本是国情院的线人，为其提供情报。后来，国情院以安排他在东南亚开餐厅为幌子，引诱他带领员工弃朝投韩。
专家指出，13名朝鲜餐厅员工“集体投诚”属于国家重大事件，有关部门向情报系统首长和国防情报本部长、国防部长官、青瓦台国家安全室室长进行汇报是理所当然的事情，他们应对此承担责任。
报道称，韩国政府在2016年4月承认朝鲜餐厅员工集体投韩。当时，距离国会议员选举仅剩六天，一些社会组织和人士曾质疑，这是否为官方预谋好的事件，但当时政府对此予以否认。
报道称，本月10日，联合国朝鲜人权问题特别报告员托马斯·金塔纳在访韩时表示，如果是违反本人意愿、将其从中国绑架到韩国，就构成犯罪。
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