特朗普令日本被迫自备“B计划”

日本《产经新闻》7月12日发表文章称，特朗普总统的同盟政策令日本很不安。在今天的亚洲，以美国为中心的同盟的重要性不是在下降，而是在上升，但特朗普对此缺乏认识。美朝首脑会谈前后总统先生的言行又加深了日本的担忧。
文章称，美国对那些亚洲盟国打算采取什么样的态度？看来特朗普认为既然美朝之间的紧张关系出现缓和，那么也就可以弱化同盟关系了。
文章称，美国一直以来都视自己为亚太一员，将包括半岛在内的东亚诸多问题作为自己的问题来看待。但特朗普认为东亚离美国太远，美国不属于这里。在这样一位总统治下，美国在亚洲的那些盟国，包括日美同盟在内，不得不担忧自己将被如何对待。
文章指出，迄今为止，日本一直存在乐观的认识，认为特朗普对日本和亚洲的态度远远好于欧洲。的确，特朗普很多关于欧洲的言论相当离谱，比如“北约和北美自由贸易协定一样糟糕”“欧盟的建立就是为了掏空美国的钱袋子”。眼下他确实还没对日本和亚洲盟国说过这种话。
文章称，特朗普近来的言行难道不是“欧洲差劲、亚洲和日美同盟也靠不住”的意思吗？日本一方面要为有能力应对东北亚国际格局变革强化日美同盟，另一方面也需要对特朗普可能在日美同盟政策上突然变脸做好“B计划”，在外交和安全战略上提早准备。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost