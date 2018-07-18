世界首富贝索斯资产超1500亿 比盖茨多550亿美元

美媒称，彭博亿万富豪指数显示，亚马逊网站创始人杰夫·贝索斯的净资产16日突破了1500亿美元，比世界第二大富豪、微软公司创始人比尔·盖茨的资产多出550亿美元。
据彭博新闻社网站7月17日报道，54岁贝索斯的资产在扣除物价上涨因素后仍然超过盖茨。按当前美元价值计算，盖茨在1999年网络经济热潮巅峰时期的资产规模曾短暂触及1490亿美元。这令亚马逊的首席执行官贝索斯成为至少自1982年《福布斯》发布首个财富排行榜以来最富有的人。
贝索斯身家突破1500亿美元大关，恰逢亚马逊正在准备启动36小时的会员日夏季促销活动。这一活动开局不利，亚马逊公司的网站和移动APP都出现了故障。
亚马逊公司的股价16日早些时候一度攀升至创纪录的1841.95美元，在上述消息的影响下稍微下挫，报收1822.49美元，比前一交易日上涨0.5%。贝索斯保持1500亿美元财富的时间也许不会长久。在延期交易时段奈飞公司公布令人失望的营收数据后，技术投资者紧张不安，亚马逊的股价跌到1800美元以下。
贝索斯的净资产今年飙升约520亿美元，这比阿里巴巴集团董事会主席马云的全部资产还多。这也使贝索斯的个人财富十分接近全世界最富有家族沃尔顿家族控制的1515亿美元。
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