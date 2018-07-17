马来西亚民众抗议马六甲皇京港工程

马六甲讯，马来西亚民众今天抗议皇京港计划填海工程毁掉生计和民族文化，约200名葡萄牙村渔民和村民送出3副棺材给该计划发展商，并且丢撒冥钱，怒轰此计划是在为马来西亚葡萄牙社群“送终”！
马六甲葡萄牙村是东南亚唯一的葡萄牙族聚集村，也是1511年葡萄牙攻打马六甲之后，遗留下来的军人在这里落地生根的后裔，大多数村民一直以来靠海补鱼为生，唯多年前填海工程展开后，海床和海洋生态都受影响，继而也影响渔民的生计。
皇京港计划施工后，葡萄牙村渔民曾在2016年出动棺材送到海中央进行抗议，期间也曾向各当局提呈备忘录、抗议书等，都一直没有下文，而村民发现近来皇京港计划日夜赶工，令他们担心若还处于等待的被动状态，恐怕将来不及保护民族生计和文化，因此今天再度向发展商抗议。
渔民和村民是在葡萄牙村居民安全委员会主席嘉欣达、村长彼得高美兹、捍卫葡萄牙村行动委员会主席玛丁的带领下，于上午9时30分左右以罗里载着3副棺材到发展商公司前排成一排，丢撒冥钱，同时还有装了沙石的炒锅，象征商企业者罔顾渔民和村民生计，如同在饭碗里倒沙；另有村民扮成“死者”躺在棺杜里，象征马六甲葡萄牙的文化和习俗因为发展而一并死亡。
渔民和村民们也在场高喊口号，抗议皇京港计划，现场有警方驻守避免发生不愉快事件，整个示威活动经警方劝告，在大约一句钟后，随着村民的离开，在和平的情况下结束。
葡萄牙村居民安全委员会席嘉欣达表示，渔民和村民其实多次要求会见发展商，希望双方坐下来洽商解决问题，却一直不得要领。
她强调，渔民和村民并不是要为难任何一方，现在的要求仅仅是和发展商会面，同时在寻求到解决方案之前，发展商先停止工程。
捍卫葡萄牙村行动委员会主席玛丁表示，根据他们搜集的资料，皇京港计划因为不符合环境评估报告（EIA），已在2016年被下令停工，但承包商并没有这么做，反而近来还日夜赶工。
他质疑此事可能涉嫌滥权舞弊，因此经在本月13日向警方备案，要求调查。
村长彼得则指出，填海工程之后，葡萄牙村的海域不见了，而且海床变浅且泥泞多，可以补到的渔虾量已很少，却又因为带泥味常常被退货，令渔民的生计更是雪上加霜。
他说，葡萄牙后裔向来靠海为生，海神节庆典也是要在海进行，如今没有海岸，节日如何展开？他们又如何传承至下一代？
“600年前我们祖先在这里落脚，我们希望还可以在这片土地上，再生活600年！”
凯杰发展有限公司总经理哈斯布拉过后接见记者时强调，皇京港计划是依据政府当局的规定，合法进行，并没有违返任何条例。
针对村民指发商从未接见他们的说法，哈斯布拉说，该公司从未接到葡萄牙村渔民和村民“正式的”反对，因此才不会有相关的会面安排。
询及2016年的停工令，他表示不愿置评。（光华日报）
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