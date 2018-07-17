网飞盘后股价大跌14% 用户增长不及预期

路透7月16日 - Netflix(网飞)用户增长不及华尔街预期，打击这支往往高企的个股周一暴跌14%。
网飞全球月度用户总量达到1.3亿，比汤森路透I/B/E/S预估低100万。该公司推出了新片《迷失太空》(Lost in Space)以及漫威《杰西卡·琼斯》(Jessica Jones)和《13个原因》(13 Reasons Why)的新剧集。
“第二季业绩强劲但并不出色，”网飞在给股东的季度信件中称。
网飞表示，该公司“高估了”新增客户速度方面的季度波动。
在财报公布前，网飞股价年内迄今增长109%，远超过标普500指数3.7%的增幅，在标普500指数成分股中表现第二佳。周一盘后交易中，其股价暴跌14%至343.60美元，稍早的收盘价为400.48美元。
“投资者对Netflix大幅下降的第二季预估感到震惊。目前看来，未来的预估令人怀疑，这将大幅削减估值，”私募股权公司Patriarch执行长Eric Schiffer称。
华尔街一直押注Netflix将实现巨大的增长，因全球在线娱乐需求成长。该公司正在大规模支出以吸引新客户，2018年节目和营销预算分别为80亿美元和20亿美元。
Netflix美国用户新增67万，远低于分析师预测的增加119万。
该公司国际用户增加了447万，分析师的预测为增长497万。
网飞每股盈余(EPS)为0.85美元，超越汤森路透I/B/E/S对分析师所做调查预估的0.79美元。营收总额激增40.2%至39.1亿美元，分析师预估为39.4亿美元。
网飞预计本季将新增500万名用户。公司正在印度大举冲刺业务。本月稍早时，网飞推出首部印度原创影集《神圣游戏》(Sacred Games)，瞄准庞大的宝莱坞娱乐市场商机。
但公司也面临更加激烈的竞争。
亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)在全球打造Prime Video服务之际，也打算在印度增添更多地区性的内容。苹果(AAPL.O)正砸重金进军原创节目，签下了名人欧普拉(Oprah Winfrey)等大咖。AT&T (T.N)近期收购时代华纳将HBO纳入麾下后，也承诺将扩大投资HBO。
值此之际，有线电视经销商也正提供规模较小且较便宜的收视频道。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost