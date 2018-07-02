埃及2千多年前石棺打开 结果让人直呼谢天谢地

7 月 1 日，埃及一个 2000 多年前的石棺在亚历山大市的建筑物下面被发现。这是当地有史以来发现的最大石棺。

所以 ，这巨大的神秘石棺里，会是亚历山大大帝吗？

会藏着一个世纪大诅咒吗？

这样的猜测在国外媒体与社交网络中蔓延，连微博也转发过万。

当地时间 7 月 19 日，开棺的时候终于到了！





据英国广播公司（ BBC ）报道，当地时间 19 日，埃及文物部任命一个考古专家委员会来打开这个长约 2.65 米，高约 1.85 米，宽约 1.5 米，重约 30 吨巨大黑色花岗岩石棺。此前报道称，这座墓葬可以追溯到托勒密王朝时期。托勒密王朝是公元前 305 年至公元前 30 年统治了大约三个世纪的古希腊王朝。 同时，这个石棺 2000 多年来没有被打开过。

可是，人们期待的亚历山大大帝并没有出现，石棺中的，是 3 个骷髅，浸泡在红棕色的污水中，散发着恶臭 ……









据埃及媒体报道，专家们先是打开了盖子 5 厘米左右，一阵刺鼻的气味逼得他们不得不离开现场。后来，在埃及军队工程师的帮助下，他们才将棺材完全打开。





专家表示，这三人可能是古埃及的士兵，一个人的头骨有箭伤的裂缝。而之前与石棺一起发现的半身像，由于风化严重，其身份则难以辨认。









埃及文物部最高委员会秘书长穆斯塔法 · 瓦兹里（ Mostafa Waziri ）参与了这次开棺，他说： “ 我们发现了 3 个人的遗骸，看上去像是一家人。很不幸，他们保存得并不是很好，只剩下了骨头。 ”

他表示，在石棺上没有珍贵的金属、护身符、小雕像或碑文，这意味着这些尸体不太可能是托勒密或罗马皇室成员的尸体。

而对于之前媒体担心的破坏石棺可能会引发一个难以饶恕的法老诅咒，他说： “ 我们已经打开了它，谢天谢地，世界还没有陷入黑暗之中。 ”

“ 我是第一个整个头探进棺材里的 …… 我现在还好好的站在你面前，我没事。 ”

尽管如此，埃及媒体表示，由于担心打开的棺材会散发致命的有毒气体，四周已经被清场。









据悉，这些残骸和石棺正被转移到亚历山大国家博物馆。在那里，专家们将试图确定 3 人死亡原因，及其大致年龄。

谢天谢地，没有诅咒！





媒体松了一口气，可是在国外社交媒体上，网友们似乎还沉浸在诅咒中，无法自拔 ……









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