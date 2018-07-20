美国检方称俄被捕女子用“性交易”换职位 渗透美步枪协会

台媒称，就在美国总统特朗普日前在芬兰与俄罗斯总统普京会面之际，美国司法部以涉嫌间谍工作为由逮捕了俄罗斯女子布蒂娜。这起案件的检察官也在近日透露，布蒂娜不只一次用 “ 性交易 ” 换取在特殊利益组织的工作，试图借此渗入美国政治组织。





据台湾中时电子报网站 7 月 19 日报道，这起案件的检察官表示，布蒂娜与一名 56 岁的美国男子同居，但从 FBI 查获得文件中显示，布蒂娜对与这名男子同居感到不屑，而且布蒂娜超过一次用 “ 性交易 ” 换取在特殊利益组织的工作。





报道称，检方没有说布蒂娜换取的是哪个组织的工作，但是从布蒂娜的个人社群平台中可见她时常参与美国全国步枪协会（ NRA ）的活动。外界猜测她是借加入全国步枪协会，与共和党领袖及美国政商大佬建立好关系。





布蒂娜还被指控与一名俄罗斯中央银行的资深官员托尔申用了数年时间渗入美国政治组织，企图影响美国政客亲俄。





报道称，最新的法院文件指出，托尔申是负责与布蒂娜接洽的上司，他曾拿前俄罗斯女间谍查普曼与布蒂娜做比较，他在一段传给布蒂娜的信息中写道 “ 你抢过查普曼的风头了，她只拿假枪拍拍照，而你是拿真枪拍照 ” 。除此之外，布蒂娜也曾传讯息对托尔申表示， “ 我已经准备好接受更多指令了 ” 。





布蒂娜的律师表示，布蒂娜已经和美国政府合作长达数个月，还称这起案件与俄罗斯介入美国大选无关，并否认了外界对于布蒂娜渗入美国政府组织的臆测。





现年 29 岁的布蒂娜 2016 年利用学生签证进入美国，她曾经在电台上表示自己出生在西伯利亚，从小就被父亲教导使用枪支打猎，并在搬家到莫斯科后，投身于当地支持拥枪的组织。





另据台湾联合新闻网 7 月 19 日报道，现年 29 岁的俄罗斯人布蒂娜，因涉嫌替俄罗斯从事间谍活动、企图渗透共和党高层以及全美步枪协会，于 15 日在美国华盛顿遭到逮捕。





据《卫报》报道，两名从事枪支权利活动、并且与布蒂娜接触过的步枪协会成员表示，布蒂娜确实热衷于枪支政策，她在活动中也总是给人年轻、迷人的感觉。





报道称，美检方称，布蒂娜还曾经以提供性爱的手段，来 “ 取得某个专业组织的职位 ” 。





根据检方的报告，布蒂娜曾与一名现年 56 岁、身份并未明朗的美国政治人物有同居的 “ 私人关系 ” ，并由他暗中协助布蒂娜的渗透工作。





报道称，这名

56

岁男性极有可能就是共和党顾问、同时也是支持枪支权利的保守派保罗

·

埃里克森，他曾在

2016

大选期间，计划安排特朗普与俄罗斯前参议员托尔申会面，而托尔申正与布蒂娜有相当频繁的往来。对于布蒂娜案件，埃里克森目前没有回应。

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