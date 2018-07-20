爱尔兰瑞安航空罢工:600航班取消 10万乘客受影响

7 月 25 日和 26 日，总部设在爱尔兰的瑞安航空公司（ Ryanair ）在西班牙、葡萄牙和比利时的机组人员将举行罢工，要求更好的工资待遇。法国《欧洲时报》 7 月 20 日报道称，瑞安航空公司 18 日表示，罢工将迫使公司取消 600 个航班，估计 10 万名乘客会受影响。





7 月初，在西班牙、葡萄牙、比利时和意大利的瑞安航空工会号召职工罢工，要求廉价航空公司的机组人员能够享有所在国的同等薪资和福利待遇。意大利工会组织还在等待总部的答复。西班牙、葡萄牙和比利时的工会已经决定 7 月 25 和 26 日两天罢工。

报道称，瑞安航空每天约有 300 个航班，两天的罢工将使 600 个航班被迫取消。此外， 25 日和 26 日前后几天的航班也会受到影响。

18 日，瑞安航空首席营销官肯尼 • 杰克布（ Kenny Jacobs ）在一份声明中表示，暑期已至，在这个关键时刻决定罢工，是对夏季度假者的不尊重。杰克布还表示，提出罢工是没有道理的，在青年失业率高的国家，瑞安航空员工的年薪可以高达 4 万欧元。

这位营销官指出，瑞安公司在职工假期上也严格按照每个国家的规定行事。而且，机组人员在舱内销售商品还有很高的回扣。

据报道，瑞安航空公司除在欧洲多国开通航线外，已开通以色列、约旦、摩洛哥、土耳其等欧洲以外的航线。

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