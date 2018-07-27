    • 2018年7月27日

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    福布斯发布2018年新加坡富豪榜

    星期五, 七月 27, 2018 ,

    新加坡经济为出口导向型。2018年第二季度，随着中美贸易矛盾加剧，该国经济增速低于预期的3.8%7月初，新加坡政府推出新一轮从紧政策，征收新税种，收紧住房购买者的贷款限制，以期为过热的房地产市场降温。

    不确定因素出现：在邻国马来西亚，新任总理马哈蒂尔的政府远远不如下台的前任总理纳吉布一般热络。马来西亚新一届政府已经暗示，要取消曾备受夸赞的新马高铁项目，重新审视已有几十年历史的供水协议。不出所料，新元汇率和海峡时报基准指数比起一年前表现平平。不过，新加坡的50大富豪的总财富依然实现了两位数的创纪录增长——总财富上升11%，增至近1,160亿美元。

    按美元计，财富增长幅度最大的富豪当属地产富豪黄志祥与黄志达兄弟（Robert & Philip Ng）和Facebook联合创始人、新加坡居民爱德华·萨维尔林（Eduardo Saverin）。黄氏兄弟的财富增长25亿美元，部分是因为个人资产的新消息。5月，二人旗下远东机构领导的联合体成功以9.04亿美元拿下了位于Holland Village区的混合用途地块。这个地块价值很高，黄氏兄弟是战胜了十多位竞争者才将其收入囊中。现在，二人要着手应对房地产降温的政策。今年，黄氏兄弟以119亿美元保持了新加坡富豪榜头名的位置。萨维尔林的财富也增长了25亿美元，以118亿美元的财富总额保留了第2名的位置。（Facebook的广告收入大涨，股价因而增长30%

    理查德·钱德勒（Richard Chandler）的财富也大幅增长，排名上升4位，重新打入前10名，今年排第8位。钱德勒是新西兰人，长期在新加坡居住，他的Clermont Group总部位于新加坡。根据官方文件，该公司的净资产因为未披露的投资收益猛增50%。涂料大王吴清亮（Goh Cheng Liang）也经历了不平凡的一年。吴清亮在日本企业Nippon Paint Holdings持有39%的股份。3月，他的儿子Goh Hup Jin在一次董事会兵变中，控制了这家有137年历史的日本公司，成为公司董事长，5名新成员加入他管理下的董事会。

    今年本榜单有3名新上榜者：来自房地产机构SingHaiyi Group Gordon TangSummit Group董事长、出生于孟加拉、居住在新加坡的Muhammed Aziz Khan；网络游戏奇才Forrest Li（他的Sea公司于去年10月在纽交所上市）。前杜邦公司高管Yao Hsiao Tung在缺席本榜单4年后再次上榜，是今年唯一的回归者。过去一年，他的Hi-P International公司的年营收和利润都创了记录，公司股价一年间上涨三分之一以上。该公司制造电子产品，有苹果公司等客户。今年，有4名富豪落榜。Serge Pun是其中之一。缅甸人Serge PunYoma Strategic Holdings公司在新加坡上市。因为缅甸房地产市场下滑，该公司的股价也下跌了。（排名基于713日的股价和汇率）（福布斯中文网）

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