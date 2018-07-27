福布斯发布2018年新加坡富豪榜

新加坡经济为出口导向型。 2018 年第二季度，随着中美贸易矛盾加剧，该国经济增速低于预期的 3.8% 。 7 月初，新加坡政府推出新一轮从紧政策，征收新税种，收紧住房购买者的贷款限制，以期为过热的房地产市场降温。





不确定因素出现：在邻国马来西亚，新任总理马哈蒂尔的政府远远不如下台的前任总理纳吉布一般热络。马来西亚新一届政府已经暗示，要取消曾备受夸赞的新马高铁项目，重新审视已有几十年历史的供水协议。不出所料，新元汇率和海峡时报基准指数比起一年前表现平平。不过，新加坡的 50 大富豪的总财富依然实现了两位数的创纪录增长 —— 总财富上升 11% ，增至近 1,160 亿美元。





按美元计，财富增长幅度最大的富豪当属地产富豪黄志祥与黄志达兄弟（ Robert & Philip Ng ）和 Facebook 联合创始人、新加坡居民爱德华 · 萨维尔林（ Eduardo Saverin ）。黄氏兄弟的财富增长 25 亿美元，部分是因为个人资产的新消息。 5 月，二人旗下远东机构领导的联合体成功以 9.04 亿美元拿下了位于 Holland Village 区的混合用途地块。这个地块价值很高，黄氏兄弟是战胜了十多位竞争者才将其收入囊中。现在，二人要着手应对房地产降温的政策。今年，黄氏兄弟以 119 亿美元保持了新加坡富豪榜头名的位置。萨维尔林的财富也增长了 25 亿美元，以 118 亿美元的财富总额保留了第 2 名的位置。（ Facebook 的广告收入大涨，股价因而增长 30% ）





理查德 · 钱德勒（ Richard Chandler ）的财富也大幅增长，排名上升 4 位，重新打入前 10 名，今年排第 8 位。钱德勒是新西兰人，长期在新加坡居住，他的 Clermont Group 总部位于新加坡。根据官方文件，该公司的净资产因为未披露的投资收益猛增 50% 。涂料大王吴清亮（ Goh Cheng Liang ）也经历了不平凡的一年。吴清亮在日本企业 Nippon Paint Holdings 持有 39% 的股份。 3 月，他的儿子 Goh Hup Jin 在一次董事会 “ 兵变 ” 中，控制了这家有 137 年历史的日本公司，成为公司董事长， 5 名新成员加入他管理下的董事会。





今年本榜单有

3

名新上榜者：来自房地产机构

SingHaiyi Group

的

Gordon Tang

；

Summit Group

董事长、出生于孟加拉、居住在新加坡的

Muhammed Aziz Khan

；网络游戏奇才

Forrest Li

（他的

Sea

公司于去年

10

月在纽交所上市）。前杜邦公司高管

Yao Hsiao Tung

在缺席本榜单

4

年后再次上榜，是今年唯一的回归者。过去一年，他的

Hi-P International

公司的年营收和利润都创了记录，公司股价一年间上涨三分之一以上。该公司制造电子产品，有苹果公司等客户。今年，有

4

名富豪落榜。

Serge Pun

是其中之一。缅甸人

Serge Pun

的

Yoma Strategic Holdings

公司在新加坡上市。因为缅甸房地产市场下滑，该公司的股价也下跌了。（排名基于

7

月

13

日的股价和汇率）（福布斯中文网）

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