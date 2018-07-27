可口可乐因美钢铝税涨价？CEO：消费者或为此买单

美国的钢铝关税有了新 “ 受害者 ” ，这次轮到可口可乐。美国福克斯新闻网 7 月 26 日报道称，可口可乐公司首席执行官詹姆斯 • 昆西周三（ 25 日）表示，因为运费上涨和涉及金属的关税，可口可乐将提高其碳酸饮料的价格。

昆西认为，此举将导致灌装厂和零售商向客户。他特别讨论了将对碳酸饮料收取多少费用，但并没有提及消费者能够为每一罐饮料承担多少涨价的成本。





据报道，一名可口可乐公司的代表并未就涨价的细节做出评论，但指出罐装饮料的最终成本又零售商自行决定。

该代表补充道，美国市场方面的涨价已经影响到了以零售价转卖饮料的那部分人。

昆西表示，大规模的成本膨胀是涨价的原因之一。 “ 我们不得不和灌装厂的合作伙伴一起，提高汽水行业的零售价格。这很少见，因为运费、金属、钢材、铝、劳动力价格都在上涨。所以我们也有成本上的压力，我们只能把这种压力转移到市场中去。 ”

报道称，美国对来自中国的金属制品关税是可口可乐抬价的重要原因之一。昆西说： “ 这样就对投入成本有广泛的提高作用，对我们和其他产业都有影响。 ”

华盛顿的一家啤酒厂的负责人吉姆

•

麦克格雷维说：

“

钢铝关税可能会对整个产业造成

3.477

亿美元的损失，并导致全国范围内有

20000

多人失业。

”

他说，他十分相信这些成本最终会转嫁给消费者。

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