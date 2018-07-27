可口可乐因美钢铝税涨价？CEO：消费者或为此买单

美国的钢铝关税有了新“受害者”，这次轮到可口可乐。美国福克斯新闻网7月26日报道称，可口可乐公司首席执行官詹姆斯•昆西周三（25日）表示，因为运费上涨和涉及金属的关税，可口可乐将提高其碳酸饮料的价格。
昆西认为，此举将导致灌装厂和零售商向客户。他特别讨论了将对碳酸饮料收取多少费用，但并没有提及消费者能够为每一罐饮料承担多少涨价的成本。
据报道，一名可口可乐公司的代表并未就涨价的细节做出评论，但指出罐装饮料的最终成本又零售商自行决定。
该代表补充道，美国市场方面的涨价已经影响到了以零售价转卖饮料的那部分人。
昆西表示，大规模的成本膨胀是涨价的原因之一。“我们不得不和灌装厂的合作伙伴一起，提高汽水行业的零售价格。这很少见，因为运费、金属、钢材、铝、劳动力价格都在上涨。所以我们也有成本上的压力，我们只能把这种压力转移到市场中去。”
报道称，美国对来自中国的金属制品关税是可口可乐抬价的重要原因之一。昆西说：“这样就对投入成本有广泛的提高作用，对我们和其他产业都有影响。”
华盛顿的一家啤酒厂的负责人吉姆•麦克格雷维说：“钢铝关税可能会对整个产业造成3.477亿美元的损失，并导致全国范围内有20000多人失业。”他说，他十分相信这些成本最终会转嫁给消费者。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost