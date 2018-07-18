范堡罗航展英高调展示六代战机 最快2035年服役

范堡罗国际航展16日在英国范堡罗机场开幕，多种战斗机和航空器纷纷亮相，英国国防大臣加文·威廉姆斯在航展上高调展示第六代“暴风雨”战斗机的大尺寸模型。
据美国《防务新闻》网站17日报道，威廉姆斯在航展上展示了具备隐形性能的英军第6代战机“暴风雨”的模型，宣布将于今年至2025年期间投资20亿英镑研发这款战机，预计最快2035年服役。它将与美制F-35B隐形战机共同成为英军未来的主力战机。“暴风雨”将由欧洲多家防务企业联合研发生产，包括英国BAE公司、英国发动机制造商罗·罗公司和意大利莱昂纳多公司等共同研制，最终将取代“台风”战机。路透社称，根据英国国防部的计划，“暴风雨”可改装为无人战机，同时具备下一代的科技，包括人工智能及激光武器。英方正寻求与外国合作，分析称包括瑞典、韩国、日本、土耳其、沙特。
英国广播公司16日称，“暴风雨”看起来非常类似于当前的隐形飞机，它的气动外形对于隐形性能带来很大帮助，与现有战机不同的是，它也可以作为无人机运行。
美国《大众机械》网站16日称，“暴风雨”还可以成为蜂群无人机的指挥机。该战机的另一项技术是“合作参与能力”，即战机间能在战场上合作，共享传感器数据和信息，以协调攻击或防御作战。“暴风雨”将拥有5马赫或更高速的高超音速武器。
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