法国监狱曝出女狱警与囚犯“激情”视频 引争议

法国《欧洲时报》7月18日报道称，近日，法国北部大区的里尔-塞克丹(Lille -Sequedin)监狱流出疑似男犯人和女实习狱警发生性关系的视频，在网上引发很大争议。
报道引述法国《巴黎人报》消息称，这段视频拍摄于监狱的一楼牢房，其间可以听到电视机和高压锅的响声。牢房房门半掩，男犯人光着膀子，女实习狱警穿着制服，两人说了几句话。她在楼道里看了看，确定没人后，“跪了几秒钟”。这段视频很短，由犯人的手机拍摄，后来他的一名狱友将视频上传到社交网络“阅后即焚”照片分享应用程序(Snapchat)上。这一事件重新引发针对监狱内犯人私自使用手机的争议。
据报道，视频中的犯人现年26岁，2017年因偷盗和贩卖毒品被判入狱，目前已经被转移到其它监狱。事件发生后，监狱工作人员在他的牢房里发现三部手机和充电器，其中包括拍摄视频的手机。
女看守目前在国立狱政管理学院(ENAP)就读。国立狱政管理学院负责人要求立即终止涉事学生的学业。
监狱管理方面评价称，“这种行为非常不得当，也不专业。在国立狱政管理学院，老师会教育学生应该同犯人保持适当距离。而她并未遵循这一原则。”
目前，刑管机构已正式开启调查，并将在本周给出相关意见。
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