日本海沉没的俄巡洋舰被发现 或载逾千亿美元宝藏

1905年俄日战争时期在日本海沉没的一艘俄罗斯巡洋舰日前在韩国海域被发现。据组织搜索该船只的韩国公司表示，船上的各类宝藏价值超过1300亿美元。
据韩国《朝鲜日报》7月17日报道，韩国信一集团（Shinil Group）7月15日宣布，在位于日本海的韩国郁陵岛附近海域发现了113年前沉没的俄罗斯巡洋舰“德米特里·顿斯科伊”号。
多年以来，该集团一直试图寻到到这艘船只。当地时间15日上午9时50分，终于在距离郁陵岛1.3公里附近434米深的海底发现其残骸。该公司表示，船身已严重受损，船尾几乎完全破损。不过，甲板和侧面保存较为完好。
信一集团官网发布的消息称，“德米特里·顿斯科伊”号隶属于俄罗斯波罗的海舰队，于1885年离开波罗的海后航行了20年。1905年，俄罗斯与日本在朝鲜半岛与日本本州之间的对马海峡展开海战，“德米特里·顿斯科伊”号是参与该海战的38艘俄方舰艇之一。
值得一提的是，《朝鲜日报》报道称，此前一直有消息称“德米特里·顿斯科伊”号沉没时，装载有5500箱金币和金条等宝藏。按照目前的市价，这批宝藏的价值约为150万亿韩元（约合1334亿美元）。对此，一名信一集团官员表示，该公司正在设法将巡洋舰打捞起来。
不过，信一集团在搜索和打捞船只过程中仍有法律许可问题需要解决。
俄罗斯卫星通讯社18日引述韩国海洋水产部消息报道称，该集团并没有依法向韩国政府提交搜索船只的申请。相关港口管理部门应该提交一系列文件，其中包括工作计划，以及支付打捞物品价值10%以上的押金。
此外，韩国海洋水产部表示：“在此情况下，信一目前并没有提交进行考古工作的申请许可。”
对此，上述信一集团官员称，将在尊重该巡洋舰所属权的基础上，采取措施处理有关的法律问题。
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