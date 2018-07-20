李克强会见马哈迪特使 呼吁推进交通基础设施等大项目合作

达因首先转交了马来西亚首相马哈迪致李克强的亲笔信。马哈迪在信中表示，马来西亚新一届政府将继续致力于保持对华友好关系，愿推动两国全面战略伙伴关系进一步强化，欢迎中国企业赴马投资兴业，对马中关系发展前景感到乐观。
李克强表示，中马隔海相望，友谊源远流长，两国长期保持友好关系。你此行表明马新政府高度重视对华关系，希望中马关系保持稳定。中方愿同马方相向而行，在相互尊重、平等相待的基础上，保持两国关系持续向好发展的势头，将“一带一路”倡议同马方发展战略更好对接，推进产业园、临海工业区、交通基础设施等大项目合作，扩大人文交流，更好造福两国人民。
李克强指出，一个良好的中马关系不仅使两国人民受益，也有利于本地区的和平稳定与发展。当前中国同东盟的关系稳步提升，双方一致期待进一步扩大互利合作。马来西亚历史上为促进中国同东盟关系发展作出重要贡献。在新形势下，希望马方继续为中国同东盟关系与合作的不断深化发挥建设性作用。
达因表示，马中两国是好朋友、好伙伴。马哈迪首相高度重视对华关系，愿继续同中国密切合作，推动马中关系健康稳定发展。不论两国关系在发展过程中出现任何问题，马中双方都可以找到解决问题的办法。马方愿同中方一道，共同推动两国以及亚洲国家发展，推进东盟同中国的互利合作，为两国、地区乃至世界人民谋福利。
王毅、何立峰参加会见。
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