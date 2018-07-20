英国海军也要回归印太？ “形象工程” 恐力有不逮

澳大利亚洛伊解读者网站7月18日发表杰弗里·蒂尔的文章《印度洋-太平洋：英国人即将回归？》称，英国皇家海军看上去即将在印度洋-太平洋地区完成一次重大回归。澳大利亚最近决定购买9艘英国航空航天系统公司制造的26型反潜护卫舰，这是英国加强在这一地区战略利益意图的最新表现。
文章认为，英国皇家海军历来以自己持续的全球影响力而自豪。海军圈的说法是，“伊丽莎白女王”号航母战斗群的首批任务之一是完成自己在西太平洋地区的首航，大约将在2021年。皇家海军显然希望通过这项任务提醒人们这一事实。
文章称，鉴于中国海军力量稳步崛起，华盛顿持续发出不确定信号，南海和东海频频发生海上争端，很多人对于近年来英国海军军舰对于该地区的访问数量减少感到失望，他们欢迎英国重申在这个日益动荡地区的利益。一些人认为，作为一支仍受尊敬的海上常规力量，英国或许能够通过航行自由宣示行动、一个适度但是常规性的存在以及加强在该地区的能力建设等途径来维持“基于规则的秩序”。
文章认为，这当然也是英国的意图。政府大臣们急于维护一个“全球化英国”的形象，因此对这一想法报以微笑支持，指出作为一个贸易国，英国不仅在一个拥有如此经济增长率表现的地区拥有实实在在的利益，而且还能提供一些东西。当然，从历史角度来看，这正是现代皇家海军想要做的。
但是，有两个问题。首先，考虑到皇家海军的平台和人员数量均大幅减少，现在海军在印度洋-太平洋地区显著加强存在真的可行吗？其次，在该地区部署一支规模大得多的海军将真的有助于地区和平与安全吗？对英国自身来说这样做真的值得吗？
文章称，以英国皇家海军在南海参与航行自由宣示行动这一棘手事件为例。这样的事件在法律上极其复杂，同时又高度敏感。除非每个人都了解情况，否则很容易引发认知错误。
文章称，美国的航行自由宣示行动往往是公开的，非常强硬，并且涉及具备“可靠作战能力”的资产。鉴于中国实力日益增强，这样的行动对于距离遥远、规模较小的皇家海军来说可能更加危险，除非以克制态度富有技巧的展开。然而就目前而言，英国人似乎准备这样做。
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