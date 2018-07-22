港报：新加坡建设“智慧国”努力受挫

香港讯，新加坡发生该国历来最严重的网络攻击事件，由政府全资拥有的新加坡保健服务集团（SingHealth，新保集团）数据库早前被黑客入侵，令150万名病人的个人资料外泄。初步迹象显示，黑客不断搜索新加坡总理李显龙的纪录，相信他是网络攻击的主要目标。
香港《信报》指出，这次资料被窃事件，使得新加坡建设“智慧国”努力受挫。
报道引述分析认为，事件可能打击新加坡推动成为高科技“智能国家”努力。
新加坡传媒报道，当局已知道什么人入侵计算机系统，因为全世界只有数个国家有能力发动如此精密的计算机袭击。
《信报》说，新加坡政府官员以保安为由拒绝透露调查详情。外界未知道这次事件是否国家机关所为，有新加坡计算机保安专家认为很有机会涉及国家级别，因发动这次袭击需要很多资源，且企图获取政要的医疗纪录，是典型特务才会做的攻击。
新保集团是新加坡最大医疗保健集团，每年接待患者达300万人次。政府将成立调查委员会彻查，网络安全局局长许智贤仅透露事件不是业余黑客或犯罪集团所为，卫生部长颜金勇向国民道歉。
新加坡将暂停所有持续中的信息通讯科技项目，以检讨网络安全措施。
《信报》说，作为东盟轮任主席国，新加坡致力推动成为高科技“智能国家”，但该国近年打击网络罪犯不力，单在2013年，黑客组织“匿名者”（Anonymous）曾入侵李显龙的官方网站，同年新加坡渣打银行也有数百名客户资料外泄。
有网络安全专家称，东南亚不少政府及企业正面对网络威胁，但很少知道风险有多大。
另据报道，去年，新加坡国防部电脑系统遭入侵，约850名服役人员、战备军人和全职员工的基本个人资料被盗取。这些资料是身份证号码、电话号码和出生日期，但不包括用户的名字和个人密码。
当局当时形容，这是一起“具针对性、经过周详计划”的网络袭击事件。对于发动袭击者的身份，当局仅说：“根据我们的调查，这不是一般的黑客，也不是犯罪组织。”
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