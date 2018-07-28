美伊言语威胁升级 澳媒猜测美最快可能8月轰炸伊朗

境外媒体称，澳大利亚政府高阶官员表示，美国准备轰炸伊朗核能设备，最快可能8月展开，届时澳大利亚将协助美国确定可能目标，英国情报单位也会协助美国。
台湾联合新闻网7月27日援引澳大利亚媒体的报道称，不过一名资深情报官员强调，提供伊朗设备的正确情报与分析，不等于成为“动态”任务的一部分。
消息人士指出：“描绘出大局与实际参与作战很不一样，提供情报、地面情况背景，让澳大利亚政府和外国政府决策时可完全了解情况，与主动攻击目标不同。”
报道称，澳大利亚总理特恩布尔27日上午表示，他没有理由相信美国准备发起军事冲突。他说：“（美国）特朗普总统向世界说清楚他的看法，但这项报道并未询问我、外交部长、国防部长或国防部参谋长。”
澳大利亚北领地高度机密的“松树谷”（Pine Gap）联合防御设施被认为是“五眼”情报联盟的重要设施，用于指引美国间谍卫星。“五眼”情报联盟是一个国际情报共享集团，由美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰组成。
报道还称，鲜为人知的澳大利亚地理空间情报局预料也会提供协助。
消息人士透露，“五眼”情报联盟中的加拿大和新西兰不会参与对伊朗军事行动。
报道称，澳大利亚政府部分官员坚信特朗普准备对伊朗动武，其他人则认为这更可能是叫嚣，因为与伊朗发生冲突可能导致中东地区难以预料的危险反应。
澳大利亚国防工业部长派恩认为，特朗普准备做之前总统没做过的事，因此应该严肃看待特朗普的威胁。
澳大利亚外长朱莉·毕晓普强调应采用外交途径，并呼吁伊朗成为中东和平、稳定的力量。
另据台湾“中央社”7月26日报道，伊朗革命卫队下属“圣城军”的将领卡姆西·苏莱马尼26日表示，美国总统特朗普若欲以言语威胁德黑兰，应冲着他来，而非针对伊朗总统鲁哈尼。他还警告，美国若开战，胜利者将是伊朗。
报道称，针对鲁哈尼警告“勿捋虎须”，特朗普23日在“推特”发文回应说：“永远、永远不要威胁美国，否则你会尝到历史上罕见的后果！”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost