美伊言语威胁升级 澳媒猜测美最快可能8月轰炸伊朗

境外媒体称，澳大利亚政府高阶官员表示，美国准备轰炸伊朗核能设备，最快可能 8 月展开，届时澳大利亚将协助美国确定可能目标，英国情报单位也会协助美国。





台湾联合新闻网 7 月 27 日援引澳大利亚媒体的报道称，不过一名资深情报官员强调，提供伊朗设备的正确情报与分析，不等于成为 “ 动态 ” 任务的一部分。





消息人士指出： “ 描绘出大局与实际参与作战很不一样，提供情报、地面情况背景，让澳大利亚政府和外国政府决策时可完全了解情况，与主动攻击目标不同。 ”





报道称，澳大利亚总理特恩布尔 27 日上午表示，他没有理由相信美国准备发起军事冲突。他说： “ （美国）特朗普总统向世界说清楚他的看法，但这项报道并未询问我、外交部长、国防部长或国防部参谋长。 ”





澳大利亚北领地高度机密的 “ 松树谷 ” （ Pine Gap ）联合防御设施被认为是 “ 五眼 ” 情报联盟的重要设施，用于指引美国间谍卫星。 “ 五眼 ” 情报联盟是一个国际情报共享集团，由美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰组成。





报道还称，鲜为人知的澳大利亚地理空间情报局预料也会提供协助。





消息人士透露， “ 五眼 ” 情报联盟中的加拿大和新西兰不会参与对伊朗军事行动。





报道称，澳大利亚政府部分官员坚信特朗普准备对伊朗动武，其他人则认为这更可能是叫嚣，因为与伊朗发生冲突可能导致中东地区难以预料的危险反应。





澳大利亚国防工业部长派恩认为，特朗普准备做之前总统没做过的事，因此应该严肃看待特朗普的威胁。





澳大利亚外长朱莉 · 毕晓普强调应采用外交途径，并呼吁伊朗成为中东和平、稳定的力量。

另据台湾 “ 中央社 ”7 月 26 日报道，伊朗革命卫队下属 “ 圣城军 ” 的将领卡姆西 · 苏莱马尼 26 日表示，美国总统特朗普若欲以言语威胁德黑兰，应冲着他来，而非针对伊朗总统鲁哈尼。他还警告，美国若开战，胜利者将是伊朗。





报道称，针对鲁哈尼警告 “ 勿捋虎须 ” ，特朗普 23 日在 “ 推特 ” 发文回应说： “ 永远、永远不要威胁美国，否则你会尝到历史上罕见的后果！ ”





苏莱马尼也警告特朗普勿开战，他说：

“

你知道这场战争将摧毁你拥有的一切。这场战争会是由你开启，但由我们让它结束。因此你应该小心，不要侮辱伊朗人民和我们的总统。

”

Twitter

sgnypost





