脸书股价暴跌近19%创纪录 扎克伯格损失近160亿

美国互联网巨头脸书公司（FACEBOOK）股价在前一交易日遭重挫之后，周四交易日创下美股史上最大单日跌幅，收跌18.96%，报176.26美元。汤森路透数据显示，该公司市值蒸发逾1190亿美元。根据福布斯实时财富数据显示，扎克伯格个人财富缩水近160亿美元，这使他从财富榜第四位下跌至第六位。
根据Facebook近日公布的第二季度财报显示， 其用户数量和广告收入增速均低于预期。虽然Facebook当季总收入达到132亿美元，同比增42%，但仍低于华尔街预期的133亿美元。另外，日活用户14.7亿，月活用户22.3亿，也低于华尔街预期的14.9亿和22.5亿。
脸书在今年初遭遇的大规模用户数据泄露事件，这导致第二季度遭遇自2015年以来首次季度营业收入不及预期，用户增长速度也降至有史以来最低水平，在欧洲地区用户出现了负增长。
在财报公布后的电话会议上，脸书CEO扎克伯格称今年下半年公司整体营收增长将进一步收窄，第三和第四季度增长将出现高个位数的降幅，未来数年，预计营业利润率将介于30-39个百分点的中部区域。
市场关注的点在于泄密丑闻引发的后续连锁反应对其用户数的影响，对此首席运营官谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）在与分析师的电话会议上表示，GDPR（欧盟通用数据保护条例）尚未对广告收入产生重大影响，但脸书也认识到本季度尚未完全推出，后续可能存在更多风险。
截至美东时间中午16：00，标普500指数收盘下跌8.63点，跌幅0.30%，报2837.44点；纳斯达克指数收盘下跌80.05点，跌幅1.01%，报7852.18点；道琼斯工业平均指数收盘上涨112.97点，涨幅0.44%，报25527.07点。
美国媒体列举了史上单日跌幅最大的几家公司，一些著名企业“上榜”。
2000年9月22日，英特尔的市值蒸发了907.4亿美元。
2000年4月3日，微软在一天内跌去800亿美元的市值。
2013年1月24日，苹果公司也经历了噩梦般一天，单日损失596亿美元。
alphabet也未能幸免，2018年2月2日曾暴跌410亿美元。
此外，亚马逊、埃克森美孚等大型企业也出现在榜单上。
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