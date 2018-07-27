脸书股价暴跌近19%创纪录 扎克伯格损失近160亿

美国互联网巨头脸书公司（ FACEBOOK ）股价在前一交易日遭重挫之后，周四交易日创下美股史上最大单日跌幅，收跌 18.96% ，报 176.26 美元。汤森路透数据显示，该公司市值蒸发逾 1190 亿美元。根据福布斯实时财富数据显示，扎克伯格个人财富缩水近 160 亿美元，这使他从财富榜第四位下跌至第六位。

根据 Facebook 近日公布的第二季度财报显示， 其用户数量和广告收入增速均低于预期。虽然 Facebook 当季总收入达到 132 亿美元，同比增 42% ，但仍低于华尔街预期的 133 亿美元。另外，日活用户 14.7 亿，月活用户 22.3 亿，也低于华尔街预期的 14.9 亿和 22.5 亿。

脸书在今年初遭遇的大规模用户数据泄露事件，这导致第二季度遭遇自 2015 年以来首次季度营业收入不及预期，用户增长速度也降至有史以来最低水平，在欧洲地区用户出现了负增长。

在财报公布后的电话会议上，脸书 CEO 扎克伯格称今年下半年公司整体营收增长将进一步收窄，第三和第四季度增长将出现高个位数的降幅，未来数年，预计营业利润率将介于 30-39 个百分点的中部区域。





市场关注的点在于泄密丑闻引发的后续连锁反应对其用户数的影响，对此首席运营官谢丽尔 · 桑德伯格（ Sheryl Sandberg ）在与分析师的电话会议上表示， GDPR （欧盟通用数据保护条例）尚未对广告收入产生重大影响，但脸书也认识到本季度尚未完全推出，后续可能存在更多风险。

截至美东时间中午 16 ： 00 ，标普 500 指数收盘下跌 8.63 点，跌幅 0.30% ，报 2837.44 点；纳斯达克指数收盘下跌 80.05 点，跌幅 1.01% ，报 7852.18 点；道琼斯工业平均指数收盘上涨 112.97 点，涨幅 0.44% ，报 25527.07 点。

美国媒体列举了史上单日跌幅最大的几家公司，一些著名企业 “ 上榜 ” 。

2000 年 9 月 22 日，英特尔的市值蒸发了 907.4 亿美元。

2000 年 4 月 3 日，微软在一天内跌去 800 亿美元的市值。

2013 年 1 月 24 日，苹果公司也经历了噩梦般一天，单日损失 596 亿美元。

alphabet 也未能幸免， 2018 年 2 月 2 日曾暴跌 410 亿美元。

此外，亚马逊、埃克森美孚等大型企业也出现在榜单上。

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