任人唯亲？美媒:特朗普儿子女友或接任白宫发言人

据美国政治新闻网站 “Politico”7 月 23 日报道，美国白宫新闻发言人萨拉 • 桑德斯曾公开表示她不打算辞职，但这番表态并不阻止总统唐纳德 • 特朗普身边的亲信谋划 “ 桑德斯离任之后的生活 ” 。

特朗普政府多位前任和现任官员接受采访时透露，特朗普身边有不少顾问和工作人员都在考虑让桑德斯辞去白宫新闻发言人一职。

报道称，刚刚任命的白宫副办公厅主任比尔 • 夏因主管通讯联络事务，此人最近开始悄悄询问他的朋友和助手如果桑德斯未来数月辞职的话，应该由谁来接任她的职位。

不过，夏因上周接受采访时却否认上述说法， “ 我从未有过类似的会面，也没有谈论过这些话题。 ” 夏因说，他才刚刚上任不久，并且在他看来桑德斯 “ 完全 ” 是其团队成员。

虽然关于桑德斯继任者一事尚无官方定论，但在白宫、特朗普前竞选团队以及其他支持团体内部，有一份非官方的继任者名单流传开来。排在名单第一位的是美国国务院发言人、福克斯新闻网前主持人希瑟 • 诺尔特。诺尔特担任国务院发言人以来，工作表现稳定，给白宫方面留下不错的印象。有消息人士透露，特朗普本人对诺尔特也是青眼有加。





报道称，诺尔特在福克斯新闻网的从业经历，再加上她与特朗普关系密切，以及高压之下仍能保持冷静，这些优势都使得诺尔特脱颖而出成为白宫新闻发言人的 “ 不二人选 ” 。诺尔特本人没有回应采访邀约，她曾告诉助手她不太确定自己是否想要这份工作，但熟悉她的人都认为如果获邀她会出任白宫新闻发言人。

除了诺尔特之外，福克斯新闻频道前主持人金柏莉 • 吉尔福伊尔、财政部发言人托尼 • 萨伊格和白宫副新闻发言人拉吉 • 沙赫的名字都出现在继任者名单上。

其中，吉尔福伊尔颇为引人注目，因为她正在与特朗普的儿子小唐纳德 • 特朗普约会。考虑到她与小唐纳德的关系将会令任命一事复杂化，特朗普身边的多位助手都认为，吉尔福伊尔不太可能得到这份工作。

不过，也有不少人吐槽

“

谁会想要当白宫新闻发言人啊？

”

他们认为，做特朗普的

“

公共面孔

”

可不简单，完全是一个费力不讨好、甚至在很多时候是不可能完成的任务。

Twitter

sgnypost





