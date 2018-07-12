研究发现右手食指长度与嗓音相关

英媒称，科学家发现了小孩手指长度与嗓音音调之间的奇特联系。如果婴儿的右手食指比无名指长，他们长大后就更有可能拥有很尖的嗓音。研究人员说，这项联系可能是子宫内荷尔蒙睾酮缺乏造成的。
据英国《每日邮报》网站7月11日报道，睾酮据信对于早期身体发育十分关键，并且会对一个人青春期音调的变化产生重要影响。
由英国萨塞克斯大学开展的这项研究对15名4个月和5岁婴幼儿的声音进行了测量。他们还测量了孩子的手指，并在不同场合下记录了他们的声音，目的是看两者是否存在关联。
报道称，如果食指的长度更接近无名指，或者食指更长，孩子就有可能拥有更高的音调。
报道称，对女孩和男孩来说都是如此，但奇怪的是，这一关系只适用于右手的手指。
研究人员说，他们不确定这些年龄较大孩子的音调是否会持续到青春期之后。
他们在论文中写道：“音调是人类声音中一个非常突出的特征，它会影响听者对于婴儿哭声、儿童言语和成人言语中的女性气质和男性气质的看法。”
他们说：“在这里，我们发现，4个月大的婴儿哭声的音调是他们5岁时说话音调的重要预测依据。”
研究人员认为，这种独特关系的存在是因为手指长度和音调都受到子宫内的睾酮水平影响。
此前的研究显示，睾酮水平高的男性会有更长的无名指，这很可能是因为这种激素参与生长发育。
报道称，在青春期，睾酮会导致音调改变，但这种联系在更年幼的孩子身上尚未建立。
研究人员说，声音深度和手指比例未来可以用来确定整个生命过程中与性别、男子气概和支配地位有关的特性。
在接下来的研究中，研究人员希望了解这种关系是否在青春期过后的成年阶段仍然成立。
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