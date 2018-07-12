关税战折射中美更深层斗争

俄罗斯战略研究所网站7月10日刊文称，7月6日，美国开始对来自中国部分高科技产品加征关税。俄罗斯战略研究所专家维亚切斯拉夫·霍洛德科夫认为，这是贸易战的又一次交锋，但这场贸易战本身也只是美国与中国之间更深层对抗的因素之一。他补充说：“我认为这是争夺世界经济主导权的斗争。主导权立足于在现代化技术上取得优势。”
霍洛德科夫表示：“美中贸易战不断发展并进入一种螺旋模式。美国总统特朗普称，倘若中国采取报复性措施，美国将会实施更严厉的关税政策。这是一种连锁反应，局势不断升级。谁会首先动摇？我认为是美国人。”他还指出：“已有迹象表明，华盛顿和北京之间的竞争正在席卷越来越多的新领域。”
西班牙《起义报》网站7月10日刊发题为《美国对中国征收的关税“开启一场50年的贸易战”》的文章称，美国于7月6日对中国价值340亿美元的商品加征高额关税，美国的这枚“导弹”可能演变为一场无情的贸易战。中美之间的这场关税斗争必须放在地缘政治和经济斗争的大背景下来看待。
文章称，从严格意义上来讲，中国科技发展及中国外交政策的基本理念、“新丝绸之路”的建设，关系到“中华民族的伟大复兴”，是不可谈判的。白宫倾向于将整个过程视为对抗中国“经济侵略”的战斗。美国国家安全战略报告将中国视为美国实力面对的主要挑战，而五角大楼的国防战略报告又认为中国是“采取掠夺性经济行动的战略竞争者”。
文章认为，如今，中国已为向其自身经济势力范围投资做好了准备。它的下一步将是“摆脱对美国市场的依赖”，并转向“培养国内市场”。
吉林大学经济学院院长李晓教授指出：“中国的进步本质上是中国在美元体系内地位的提升。”从北京的角度来看，改变势在必行，但这将是个循序渐进的过程。“人民币国际化的目的不是要取代美元。从短期来看，美元体系是无法被取代的。我们希望人民币能在这种体系内减少风险和成本。”
李教授还说：“两个大国之间的冲突可能至少持续50年，甚至更久。今天发生的一切只是一个历史背景。”
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