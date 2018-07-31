美国3小偷从水族馆偷鲨鱼 装在婴儿车里带走





对于小偷来说，似乎所有值钱的东西都可能成为他们的目标，然而竟然真的有人胆大到打起了鲨鱼的主意。近日， 3 名盗贼就从美国得州的一家水族馆内偷了一只活鲨鱼，甚至还将其伪装成婴儿，放在婴儿车内带走。整个案件十分离奇，就连当地警方都表示，他们在接到报案后还怀疑整件事是一场恶作剧。

综合《纽约邮报》等媒体 30 日报道，这起离奇案件发生在当地时间 28 日下午 3 点左右。包括 2 名男性和 1 名女性在内的 3 名小偷从圣安东尼奥水族馆一个敞开的水箱中，偷走了一头近 0.45 米长的角鲨。其中一人抓着它的尾巴，另外两个则用湿毯子包裹住。





警方表示，这些小偷随后把 “ 鲨鱼宝宝 ” 放入了婴儿车内，离开水族馆，并乘坐一辆栗色卡车扬长而去。而在 45 分钟后，水族馆的工作人员才注意到有鲨鱼被偷走了。

整件劫案非常离奇，甚至当地警察接到报案后，第一反应也是相当怀疑的。 “ 当我们第一次接到电话时，还认为是一场恶作剧， ” 莱昂谷警察局局长约瑟夫 · 萨尔瓦乔告诉 KSAT 电视台， “ 但事实证明，有人真的进入了水族馆，偷走了一头角鲨。 ”

据悉，警方已经扣押了 3 名小偷的卡车，并且逮捕了其中一名与此案有关系的人。然而，另外的 2 名小偷和鲨鱼都尚未找到。这些嫌犯一旦被捕，将面临与此案有关的盗窃重罪指控。对于被盗鲨鱼的命运，野生动物专家称，角鲨在离开水的情况下可以存活 2 到 3 个小时，因此被偷走的鲨鱼可能还活着。





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