美国3小偷从水族馆偷鲨鱼 装在婴儿车里带走

对于小偷来说，似乎所有值钱的东西都可能成为他们的目标，然而竟然真的有人胆大到打起了鲨鱼的主意。近日，3名盗贼就从美国得州的一家水族馆内偷了一只活鲨鱼，甚至还将其伪装成婴儿，放在婴儿车内带走。整个案件十分离奇，就连当地警方都表示，他们在接到报案后还怀疑整件事是一场恶作剧。
综合《纽约邮报》等媒体30日报道，这起离奇案件发生在当地时间28日下午3点左右。包括2名男性和1名女性在内的3名小偷从圣安东尼奥水族馆一个敞开的水箱中，偷走了一头近0.45米长的角鲨。其中一人抓着它的尾巴，另外两个则用湿毯子包裹住。
警方表示，这些小偷随后把“鲨鱼宝宝”放入了婴儿车内，离开水族馆，并乘坐一辆栗色卡车扬长而去。而在45分钟后，水族馆的工作人员才注意到有鲨鱼被偷走了。
整件劫案非常离奇，甚至当地警察接到报案后，第一反应也是相当怀疑的。“当我们第一次接到电话时，还认为是一场恶作剧，”莱昂谷警察局局长约瑟夫·萨尔瓦乔告诉KSAT电视台，“但事实证明，有人真的进入了水族馆，偷走了一头角鲨。”
据悉，警方已经扣押了3名小偷的卡车，并且逮捕了其中一名与此案有关系的人。然而，另外的2名小偷和鲨鱼都尚未找到。这些嫌犯一旦被捕，将面临与此案有关的盗窃重罪指控。对于被盗鲨鱼的命运，野生动物专家称，角鲨在离开水的情况下可以存活2到3个小时，因此被偷走的鲨鱼可能还活着。
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