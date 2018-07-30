有钱任性？外媒：卡塔尔世界杯申办团队被曝雇特工抹黑对手

据英国广播公司网站 7 月 29 日援引《星期日泰晤士报》刊发的一篇报道称，卡塔尔 2022 年世界杯申办团队 2010 年密谋策划破坏对手主办国的申办计划。





该报称看到了一些被泄露的文件表明卡塔尔申办团队雇佣了美国一家公关公司和前中情局特工抹黑对手 —— 主要是美国和澳大利亚。他们声称目的是创造舆论，留下对手国国内不支持举办世界杯的印象，但是这样的造势运动破坏了国际足联的申办规则。卡塔尔打败了来自美国、澳大利亚、韩国和日本的竞争，取得了 2022 年世界杯的主办权。





国际足联的规则称，世界杯的申办国不得 “ 就申办或其他足联成员的申办资格作出任何形式书面或口头的声明，无论不利与否 ” 。卡塔尔申办团队此前曾被控腐败，但是经过国际足联两年的调查后被认为是清白的。





所谓抹黑造势运动的一些方面：





一名广受尊敬的学术人士被付 9000 美元撰写一篇有关美国举办世界杯耗费的巨额经济成本的负面报道，该文章随后被世界各地的媒体转发。在对手国招募记者、博客写手和高调人物夸大本国申办世界杯的不利方面。





一部分美国体育教师被招募起来请求美国国会议员反对美国主办世界杯，理由是这笔钱用于美国高中体育会更好。在澳大利亚的橄榄球比赛上组织群众性抗议，反对该国申办世界杯。

编纂涉及对手申办国重要人物的情报报告。





《星期日泰晤士报》看到的这些文件 —— 该报称这是一名参与 2022 年世界杯申办过程的揭发者透露的 —— 国际足联在调查时显然没有获得。





据称卡塔尔申办团队雇佣了公关公司布朗 · 劳埃德 · 琼斯纽约办公室（现名为 BLJ 环球公司）以及一组前情报人员，旨在削弱国际足联在申办过程中关注的重要标准之一 —— 每个申办国都应当有强大的国内支持。





报道称，卡塔尔 2022 年世界杯申办团队和 BLJ 环球公司都没有回应《星期日泰晤士报》作出评论的请求。





另据台湾 “ 中央社 ”7 月 28 日报道，英国《星期日泰晤士报》称， 2022 年世界杯主办国卡塔尔在申办过程中涉嫌违反国际足联规定，使用 “ 暗黑行动 ” 蓄意破坏对手的申办活动。《星期日泰晤士报》声称收到几封电子邮件爆料，卡塔尔申办世界杯的过程中，不只付钱给一家公关公司，同时雇佣几名前美国中情局的探员，散布主要对手美国、澳大利亚的相关 “ 假文宣 ” 。





报道指出，卡塔尔的策略是吸收对手国家具有影响力人士，让他们抨击自己国家的申办活动，在各自国家制造出一种社会大众 “ 零支持 ” 主办世界杯的印象。电子邮件中指出，卡塔尔 2010 年 12 月赢得主办权之前，政府方面对于这项散布 “ 有毒消息 ” 阴谋是知情的。





报道称，这类行动甚至包括在投票那一周试图策动美国国会提出美国世界杯

“

不良

”

影响的议案，此外还支付

9000

美元给一名美国教授，撰写报告称办比赛将带来经济负担。

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