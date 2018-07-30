澳媒：特朗普不是“小打小闹” G20不应在贸易上迁就美国

澳大利亚洛伊解读者网站 7 月 24 日发表澳大利亚洛伊研究所非驻所研究员迈克 · 卡拉汉的文章称，贸易战的威胁没有得到严肃对待。在贸易上，美国应被孤立，而不是被迁就。

文章称，二十国集团（ G20 ）最新一次财长会议后发表的公报承认， “ 贸易和地缘政治紧张局面加剧 ” 给全球增长带来风险，但只有一句话提到要采取措施降低风险。这样的声明无助于减轻人们对贸易战的担忧。





文章提到，在唐纳德 · 特朗普竞选美国总统期间，有人对他在贸易问题上的观点表示关切。 2016 年，《今日美国报》刊登了一篇题为《特朗普的贸易政策让经济学家担忧》的报道。甚至在特朗普下令对进口钢铁和铝加征高达分别为 25% 和 10% 的关税之后，依然有人认为，谈论贸易战是危言耸听。 3 月，著名经济学家丹尼 · 罗迪克曾说： “ 现实情况是，特朗普的贸易措施迄今为止都是小打小闹。 ”





文章称，这种淡化特朗普挑起的贸易战的严重性的倾向似乎反映了这样的观点：只有当他出台的限制性措施可能导致全面危机时才值得担忧。这是没有充分考虑到，针锋相对的限制性措施可能导致贸易战升级。在一个刚刚开始摆脱全球金融危机制约的世界里，人们应该极其认真地对待可能会抑制增长的任何政策，即使它们没有导致经济衰退。





文章认为，事实上，贸易战已经升级。虽然特朗普可能在其他问题上反复无常，但他始终扬言要解决 “ 不公平贸易 ” 问题，至少在他看来是这样。





文章称，在本次阿根廷 G20 财长会议之前，国际货币基金组织发布了一份监测报告，警告说： “ 贸易行动不断升级和持续的可能性增大，对全球增长构成了严重的不利影响。 ”





这份报告包含了有关全球经济的四种假想贸易场景。如果目前宣布的所有关税都生效，到 2020 年，全球产出将减少 0.1% 。听起来不多。但国际货币基金组织指出，如果全球信心受到这些关税的动摇，全球国内生产总值可能会下降 0.5%—— 即约 4300 亿美元 —— 低于目前对 2020 年的预测数字。这样的结果将严重影响全球经济增长。





如果 G20 成员认真对待特朗普引发的贸易战，他们能做什么？财长们可以向世界其他国家发出最起码的信号，即他们在最近的会议上讨论了贸易战，而不是发表一份平淡乏味的公报，说什么 “ 我们将致力于加强贸易对我们经济的贡献 ” ，以前作出的抵制保护主义的承诺怎么样了？





文章称，

G20

的财长们需要现实一点，并明确表示针锋相对的贸易战将严重损害经济增长，即使美国不会赞同这样的说法。美国需要被孤立，而非被迁就。

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