印拟剥夺400万人公民身份 欲根除孟加拉非法移民

当地时间周一（ 30 日），印度政府公布一份名单，名单中显示位于该国东北部的阿萨姆邦，有近 400 万人将被剥夺印度公民的身份。

据英国广播公司报道，名单中均是无法证明自己是在 1971 年 3 月 24 日孟加拉国成立之前来到印度阿萨姆邦的民众。印度政府表示，之所以会公布这份名单，是要根除大批来自孟加拉国的非法移民。

为防止暴力事件出现，政府表示名单上的人不会立即遭到驱逐，但他们都将经过漫长的上诉程序，这意味着在获得合法地位之前，这些人将生活在不稳定的状态中。一直生活在阿萨姆邦的女子妮萨称，政府这样的说法并没有给她带来一点安慰，除了现在生活的地方，她找不到别的家了。妮萨，是一位 47 岁的教师，她在阿萨姆邦度过童年，在那儿读书、结婚并且养育了四个孩子。这份名单公布后，许多人将失去投票权、财产权以及享受福利的权利。

据悉，阿萨姆邦是印度各民族混合最多的一个邦。该邦的居民中既有讲孟加拉语和阿萨姆语的印度教徒，也有各部落居民的混合体。 3200 万居民中，有近三分之一是穆斯林，他们中的很多人都是印度在英国统治时，英国移民的后裔。但是，近几十年来，来自邻国孟加拉国的非法移民却备受印度政府关注。





报道称，联合国难民署曾公开表示，目前，世界上仍有 1000 多万人处在无国籍状态中，而联合国将致力于消除这种状态。而印度公布的这份名单，在联合国的呼吁前显得有些尴尬。

印度总理莫迪也意识到了这一点。一名政府官员称，不在名单之列的民众不会被关押在拘留营中，年底之前，他们仍有机会证明自己的公民身份。同时，政府也表示，将会为无法证明公民身份的群众搭建一个新的拘留营供他们暂时居住。





一位研究印度东北亚地区动荡的专家表示： “ 这太混乱了。这样做很有可能会引发动乱。少数民族会感到恐慌，孟加拉国也将担心难民的涌入，而挤满无国籍人士的拘留营一定会引起国际社会关注。 ”

据报道，非法移民确实是印度阿萨姆邦的一个严重问题。近些年来，它的人口增长速度远高于印度的平均水平。因与孟加拉国接壤，这让印度政府怀疑有越来越多的非法移民跨越边境，从孟加拉国来到印度。

据统计，非法移民在 400 万到 1000 万之间。他们中的大部分人在阿萨姆邦从事农业工作。这也让该地的土地面积大幅减少，人口压力日益增大。社会学家 Hiren Gohain 表示： “ 确认公民身份是阿萨姆邦政治中至关重要的问题。除非这一问题得到解决，否则该邦无法继续向前发展。 ”

迄今为止，印度开展的公民身份测试已经耗资

1.37

亿英镑，由此引发的仇外心理和政府民众间的不信任也成为至今困扰印度政府的问题。

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