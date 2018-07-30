死无葬身处？悉尼规定墓地只有25年使用期限

在澳大利亚新南威尔士州首府悉尼，当地政府近日出台了一项关于墓地使用的新规则 —— 墓地只有 25 年的使用期限。日本朝日电视台 7 月 30 日报道说，这是由于悉尼政府担心随着人口的增长，将来人类去世后可能没有地方安葬，于是决定使用年限到期后，遗体将会被从墓地里挖出。这一规定引起了悉尼市民的强烈不满，也引发民众对政府是否能解决墓地短缺问题的质疑。

悉尼也是新南威尔士州的最大城市， 2011 年人口达到 429 万人，预计 2036 年人口将会达到 642 万人。新南威尔士州当局预测，人口的增多会使今后死亡的人数也增多。如此一来，悉尼市内的墓地在 2050 年将会被用完。

2018

年

6

月下旬，新南威尔士州的《墓地火葬场法》中添加了一项新规定。原本遗体能永久埋葬在墓地中，但新规定在此基础上增加了

25

至

99

年不等的使用年限。使用墓地的时间越短，需要缴纳的费用越少。如果死者家属不缴纳费用办理相关确认延长使用的手续，不更新墓地使用期限，遗体将会被挖出，因为该墓地将要安置其他遗体。被挖出的遗体将会被处理后（火化）移至骨灰存放堂。

Twitter

sgnypost





