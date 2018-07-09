日外相“威胁”联合国：先雇日本人 否则不给钱

据《日本经济新闻》 7 月 6 日报道，在联合国工作的日本人正在不断增加。

日本外务省 6 月发布的统计数据显示，截至 2017 年底，包括专家和官员在内，联合国工作人员中的日本人已经达到 934 人，创下历史新高。

在日本政府看来，联合国中的日本工作人员人数增加，可以提高日本在联合国中的影响力。

甚至日本外相河野太郎曾在与现任联合国秘书长古特雷斯的会面中直截了当地提出， “ 政策往后排，首先得雇日本人，不然就减你们预算 ” 。

《日本经济新闻》称，此举被认为可以提高日本在联合国的影响力，日本政府在过去一段时间内一直积极推进，并提出 “ 到 2025 年使联合国国际机构的日本职员达到 1000 人 ” 的目标。

过去 20 年，联合国工作人员中的日本专家和日本官员数量都呈不断增加的趋势。截至 2017 年，这一数量与十年前相比增加了约 180 人。日本外务省高层自信地表示， “ 这样下去可以完成目标 ” 。

日本这样做是有好处的。因为这样一来，联合国所做的决策会更容易反映日本的想法。例如，国际原子能机构（ IAEA ）秘书长天野之弥，联合国副秘书长、裁军事务高级代表中满泉，他们都是裁军和防止核扩散的国际性人才，非常有名。日本认为要想实现朝鲜无核化，国际原子能机构的核查必不可少。另外，日本作为唯一的核受害国，要求进行核裁军。这些立场都能很容易通过天野之弥、中满泉等在国际社会上提出。

此外，日本的信息收集能力也会提升。日本驻纽约联合国代表团的官员表示， “ 日本职员是收集信息的重要渠道 ” 。尽管国际公务员的中立性很重要，但日本人的纽带很强。交换信息和意见的机会出现增加。





日本政府也很努力。 “ 政策往后排，首先得雇日本人，不然就减你们预算 ” ，日本外相河野太郎曾反复向联合国官员这样强调。联合国秘书长古特雷斯与河野首次会谈时提到了录用日籍工作人员，表示 “ 我听闻过河野先生的想法 ” 。

日本政府给出了一定诱惑，那就是优先为日本职员掌控的国际机构的项目提供预算。日本政府还制定了获得国际机构岗位后直接派遣职员的制度。日本外务省主办了 JPO 测试，合格后可在国际机构的特定职位工作 2 年，工资、差旅费、研修费由外务省承担。

被联合国正式录用的机会非常难得。与日本就职活动中统一招募新员工不同，联合国的一个岗位会有多人竞争。

联合国在官方主页上刊登了招聘启事，令人震惊的是其应聘条件。

首先，在语言能力方面要用联合国官方语言 —— 英语和法语 “ 可履行职务 ” 。尽管具体标准没有公开，但日本外务省要求新职员的英语托福（ TOEFLiBT ，满分 120 分）成绩要达到 100 分以上，这个分数似乎可以作为参考。西班牙语、中文、阿拉伯语等语言能力也会成为加分项。

硕士以上学历和丰富的工作经验也是必要条件。比如，纽约联合国总部的人事负责人岗位的招聘条件就是要有人力资源管理硕士学历和 7 年以上的工作经验。

通常，在日本获得硕士学位最小也要 24 岁，再加上 7 年工作经历，就要 31 岁。这样一来 20 多岁的年轻人就毫无机会。而联合国青年专业人员（ YPP ）竞争考试要求年龄必须在 32 岁以下。过去曾有 5 万人应聘，竞争非常激烈。自从 2011 年该考试实施以来，只有 5 名日本人被录用。日本政府对参加该考试的人群进行帮扶，协助他们写简历、进行面试培训。

针对要求新职员立即具备工作能力的国际机构，日本外务省也会输送骨干职员和高层官员。除了只有 35 岁以下人员参加的 JPO 考试，日本自 2017 年开始还开设了取消年龄限制、重视经验和专业能力、可派遣骨干力量的考试。目前已经向联合国输送 4 名日本人。









2018 年 3 月，水鸟真美当选为联合国秘书长减灾事务特别代表，这是日本女性首次当选这一职务。前联合国难民署高级专员绪方贞子前往非洲的难民援助现场，也提升了日本在国际社会的形象。

《日本经济新闻》称，在分摊联合国经费的国家排名方面， 2017 年日本仅次于美国位列第二。日本的贡献目前仍以资金为主。日本政府内部期望今后实现从 “ 资金国 ” 向 “ 人才国 ” 的转变。

据观察者网查询，日本 2018 年需要缴纳联合国会费约 2.6 亿美元，占所有国家缴纳总额的 9.68% 。 2009 年，日本所缴的联合国会费占经常性预算的 16.62% ， 2006 年之前，日本所占比例更高，达 19.47% 。

据联合国近日公布的数据，截至

2018

年

6

月

29

日，共有

107

个会员国全部缴纳了

2018

年的经常预算摊款，其中不包括日本和美国。

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