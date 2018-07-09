杜特尔特：谁能和上帝来张自拍 我马上辞职

上月底，菲律宾总统杜特尔特曾公开质疑“原罪说”，还称“上帝愚蠢”，这在菲律宾这个天主教徒占绝大多数的国家，犯下众怒。当地时间周五（6日），杜特尔特再度放话，如果信徒们能够证明他们的上帝存在，他就马上辞职。
据菲律宾《星报》报道，6日在达沃市出席全国科技周庆祝活动时，杜特尔特说，“我只需要一个证人，他能告诉我‘市长，教堂里的那些白痴要我上天堂跟上帝对话，他真的存在。这是我们的合影，我跟上帝自拍了。’”
“你今天去做，只要有一个人能见到上帝并和他交谈。数亿人中我只需要一人。如果有这么一个人，女士们，先生们，我会立即宣布辞职。”
接着，杜特尔特又批评神职人员，因为他们要求信众捐款。“如果你真的在帮助别人，你还为什么要向他们要钱？”
据观察者网此前报道，6月22日，杜特尔特曾在一次讲话中援引《圣经》中的创世故事称，上帝允许诱惑破坏自己的作品，简直就是“愚蠢”，同时他还挑战“原罪”教义。
美联社报道称，上周，包括杜特尔特的一些政治盟友在内，都批评其称“上帝愚蠢”的言论，另有天主教主教将杜特尔特称为“精神病患者”。
在7月6日的讲话中，杜特尔特再一次质疑“原罪说”。
“上帝的逻辑哪去了？你创造了一件完美的东西，然后你又通过蛇和苹果来破坏它。你将我们从未同意去犯的‘罪’强加给我们，还说这是‘原罪’。”
《星报》称，虽然杜特尔特发表这些言论，但他坚称自己并不是一个无神论者，他自己相信“在某个地方一定有一种控制宇宙的宇宙精神”。
为缓解因自己有关上帝的争议言论而引发的混乱局面，杜特尔特同意9日与“菲律宾天主教主教会议”（CBCP）主席兼达沃大主教罗慕洛·瓦列斯（Romulo Valles）会面。
杜特尔特不断批评发表类似针对天主教的言论，“宗教信仰和政府政策产生分歧”似乎也是其中一个因素。本月4日，杜特尔特曾抨击天主教会在计划生育问题上对菲律宾人产生着“潜移默化的影响”。他不赞同基于信仰而反对政府有利于计划生育的政策。
作为一名天主教徒的杜特尔特已将生殖健康作为政府的优先选项，并确信给予人们限制或间隔生育的手段将有助于维持经济增长。
天主教会“坚决反对人工节育”，2016年6月，还是候任总统的杜特尔特就因提“计划生育”而得罪天主教会。去年1月，杜特尔特发布了一项行政命令，指示各机构资助和执行政府的计划生育方案，确保免费提供计划生育用品。
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