杜特尔特：谁能和上帝来张自拍 我马上辞职

上月底，菲律宾总统杜特尔特曾公开质疑 “ 原罪说 ” ，还称 “ 上帝愚蠢 ” ，这在菲律宾这个天主教徒占绝大多数的国家，犯下众怒。当地时间周五（ 6 日），杜特尔特再度放话，如果信徒们能够证明他们的上帝存在，他就马上辞职。

据菲律宾《星报》报道， 6 日在达沃市出席全国科技周庆祝活动时，杜特尔特说， “ 我只需要一个证人，他能告诉我 ‘ 市长，教堂里的那些白痴要我上天堂跟上帝对话，他真的存在。这是我们的合影，我跟上帝自拍了。 ’”





“ 你今天去做，只要有一个人能见到上帝并和他交谈。数亿人中我只需要一人。如果有这么一个人，女士们，先生们，我会立即宣布辞职。 ”

接着，杜特尔特又批评神职人员，因为他们要求信众捐款。 “ 如果你真的在帮助别人，你还为什么要向他们要钱？ ”

据观察者网此前报道， 6 月 22 日，杜特尔特曾在一次讲话中援引《圣经》中的创世故事称，上帝允许诱惑破坏自己的作品，简直就是 “ 愚蠢 ” ，同时他还挑战 “ 原罪 ” 教义。

美联社报道称，上周，包括杜特尔特的一些政治盟友在内，都批评其称 “ 上帝愚蠢 ” 的言论，另有天主教主教将杜特尔特称为 “ 精神病患者 ” 。

在 7 月 6 日的讲话中，杜特尔特再一次质疑 “ 原罪说 ” 。

“ 上帝的逻辑哪去了？你创造了一件完美的东西，然后你又通过蛇和苹果来破坏它。你将我们从未同意去犯的 ‘ 罪 ’ 强加给我们，还说这是 ‘ 原罪 ’ 。 ”

《星报》称，虽然杜特尔特发表这些言论，但他坚称自己并不是一个无神论者，他自己相信 “ 在某个地方一定有一种控制宇宙的宇宙精神 ” 。





为缓解因自己有关上帝的争议言论而引发的混乱局面，杜特尔特同意 9 日与 “ 菲律宾天主教主教会议 ” （ CBCP ）主席兼达沃大主教罗慕洛 · 瓦列斯（ Romulo Valles ）会面。

杜特尔特不断批评发表类似针对天主教的言论， “ 宗教信仰和政府政策产生分歧 ” 似乎也是其中一个因素。本月 4 日，杜特尔特曾抨击天主教会在计划生育问题上对菲律宾人产生着 “ 潜移默化的影响 ” 。他不赞同基于信仰而反对政府有利于计划生育的政策。

作为一名天主教徒的杜特尔特已将生殖健康作为政府的优先选项，并确信给予人们限制或间隔生育的手段将有助于维持经济增长。

天主教会

“

坚决反对人工节育

”

，

2016

年

6

月，还是候任总统的杜特尔特就因提

“

计划生育

”

而得罪天主教会。去年

1

月，杜特尔特发布了一项行政命令，指示各机构资助和执行政府的计划生育方案，确保免费提供计划生育用品。

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