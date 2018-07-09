    • 2018年7月9日

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    杜特尔特：谁能和上帝来张自拍 我马上辞职

    星期一, 七月 09, 2018

    上月底，菲律宾总统杜特尔特曾公开质疑原罪说，还称上帝愚蠢，这在菲律宾这个天主教徒占绝大多数的国家，犯下众怒。当地时间周五（6日），杜特尔特再度放话，如果信徒们能够证明他们的上帝存在，他就马上辞职。
    　　
    据菲律宾《星报》报道，6日在达沃市出席全国科技周庆祝活动时，杜特尔特说，我只需要一个证人，他能告诉我市长，教堂里的那些白痴要我上天堂跟上帝对话，他真的存在。这是我们的合影，我跟上帝自拍了。’”

    你今天去做，只要有一个人能见到上帝并和他交谈。数亿人中我只需要一人。如果有这么一个人，女士们，先生们，我会立即宣布辞职。
    　　
    接着，杜特尔特又批评神职人员，因为他们要求信众捐款。如果你真的在帮助别人，你还为什么要向他们要钱？
    　　
    据观察者网此前报道，622日，杜特尔特曾在一次讲话中援引《圣经》中的创世故事称，上帝允许诱惑破坏自己的作品，简直就是愚蠢，同时他还挑战原罪教义。
    　　
    美联社报道称，上周，包括杜特尔特的一些政治盟友在内，都批评其称上帝愚蠢的言论，另有天主教主教将杜特尔特称为精神病患者
    　　
    76日的讲话中，杜特尔特再一次质疑原罪说
    　　
    上帝的逻辑哪去了？你创造了一件完美的东西，然后你又通过蛇和苹果来破坏它。你将我们从未同意去犯的强加给我们，还说这是原罪
    　　
    《星报》称，虽然杜特尔特发表这些言论，但他坚称自己并不是一个无神论者，他自己相信在某个地方一定有一种控制宇宙的宇宙精神

    为缓解因自己有关上帝的争议言论而引发的混乱局面，杜特尔特同意9日与菲律宾天主教主教会议CBCP）主席兼达沃大主教罗慕洛·瓦列斯（Romulo Valles）会面。
    　　
    杜特尔特不断批评发表类似针对天主教的言论，宗教信仰和政府政策产生分歧似乎也是其中一个因素。本月4日，杜特尔特曾抨击天主教会在计划生育问题上对菲律宾人产生着潜移默化的影响。他不赞同基于信仰而反对政府有利于计划生育的政策。
    　　
    作为一名天主教徒的杜特尔特已将生殖健康作为政府的优先选项，并确信给予人们限制或间隔生育的手段将有助于维持经济增长。
    　　
    天主教会坚决反对人工节育20166月，还是候任总统的杜特尔特就因提计划生育而得罪天主教会。去年1月，杜特尔特发布了一项行政命令，指示各机构资助和执行政府的计划生育方案，确保免费提供计划生育用品。

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