中国发现“神奇灵武龙”化石 改写恐龙谱系历史

英媒称，在中国西北部的一处山坡上发掘出的化石正促使科学家重新思考一个曾产生地球上最大动物的恐龙谱系的历史。





据路透社 7 月 24 日报道，蜥脚类恐龙脖子长、尾巴长、头小，腿粗壮，科学家 23 日宣布发现神奇灵武龙是著名的植食性蜥脚类恐龙的早期成员，生活在 1.74 亿年前的侏罗纪。其名字的意思是 “ 来自灵武的神奇龙 ” ，灵武是距离发现地点最近的城市，一位农民在放羊时发现了这些化石。





领导这项研究的中国科学院古生物学者徐星说，科学家发现了至少 8 至 10 个灵武龙个体，其研究结果发表在英国《自然 · 通讯》杂志上。





报道称，灵武龙代表已知最早的新蜥脚类恐龙，其解剖特征将其与比它早数千万年出现的原始蜥脚类恐龙区分开来。这一发现把新蜥脚类恐龙的出现时间前推了 1500 万年，这类恐龙后来包括梁龙和雷龙等侏罗纪巨兽以及阿根廷龙、无畏龙和巴塔哥泰坦龙等白垩纪巨兽，巴塔哥泰坦龙是有史以来最大的陆地动物。





研究报告的合著者、伦敦大学学院古生物学者保罗 · 阿普丘奇说： “ 此前我们认为所有这些新蜥脚类恐龙都大约出现在 1.6 亿年前，然后在一个可能只有短短 500 万年的时间窗口内快速分化和散布至整个地球。但灵武龙的发现意味着这一假设是不正确的，我们如今必须接纳这样一个观点，即新蜥脚类恐龙及其主要构成谱系出现得更早一些而且较为逐渐地出现。 ”





报道称，灵武龙的生活环境温暖而潮湿，拥有茂盛的植被，比如针叶树、蕨类植物和其他植物，它的脖颈没有其他一些蜥脚类恐龙那么长，可能用钩状牙齿吃低矮和柔软的植物。





报道称，由于同时发现这么多个体，研究人员怀疑灵武龙和其他蜥脚类恐龙一样是群居的。灵武龙属于一个此前被认为在东亚缺失的蜥脚类恐龙亚群，因为此前认为它是在东亚与盘古大陆其余部分分离后才演化出来的。





徐星说：

“

我们的发现表明，那时东亚仍然与其他大陆相连。

”

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