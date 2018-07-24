外媒揭墨西哥毒贩罪行：今年上半年杀害1.1万人

外媒称，墨西哥发生的绝大部分凶杀案件皆由毒贩所为。墨西哥非政府组织 “ 犯罪红绿灯 ”24 日透露， 2018 年上半年，墨西哥毒贩杀害了 1.1 万余人，受害者人数与去年同时期相比上升 28% 。





据哥伦比亚《时代报》网站 7 月 24 日报道，该组织通过将在线问卷调查和咨询数据与政府数据进行比对的方式对公共安全状况进行调查。组织创始人圣地亚哥 · 罗埃尔在一场记者会上说： “ 去年情况很糟糕，今年更糟糕。 ”





墨西哥政府数据显示，今年 1 月至 6 月共对墨西哥发生的凶杀案进行过 1.37 万余次调查，但数据并未体现有多少调查与有组织犯罪相关。





“ 犯罪红绿灯 ” 组织指出，政府上半年进行的 1.37 万余次调查中，共统计到 1.12 万起由毒贩实施的 “ 处决 ” 案件。罗埃尔说，去年统计到的 “ 处决 ” 案件为 8791 起，今年达到了 “ 历史新高 ” 。





该组织称，瓜纳华托州（中部）成为由毒贩制造的凶杀案件最多的地区，今年上半年共统计到 1241 起案件。紧随其后的是下加利福尼亚州（西北部）、格雷罗州（南部）、米却肯州（西部）和韦拉克鲁斯州（东部）。哈利斯科州新生代卡特尔、锡那罗亚和塞塔等贩毒集团均活跃于瓜纳华托州。最近，这里还发生过多起警察遇袭事件。





罗埃尔说： “ 很明显，这些（贩毒）集团之间在相互竞争，防守和倾向于进攻的团伙正将政府部门拉入贩毒零售行业。 ” 该组织称，今年上半年，凶杀案件（ 15% ）和妇女遇害案件（ 11% ）数量均出现上升，而绑架案件（ 18% ）数量下降。





官方数据显示，自

2006

年底政府对毒贩实施颇具争议的军事进攻以来，已有

20

多万人在墨西哥被杀害，仅

7

月

17

日一天就有两名儿童遇害。墨西哥全国女童、男童和青少年保护系统数据显示，墨西哥每天都有

3

名男童、女童或婴儿遇害。

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