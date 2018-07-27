只因一杯水 美国麦当劳女顾客遭强壮员工暴打

近日，美国一则令人震惊的暴力视频在网络上迅速传播开来。视频中显示，一名麦当劳顾客在试图免费续杯苏打水时，与一名强壮的女店员发生口角，随后升级为斗殴，这名女顾客因不敌强壮的女店员而遭到暴打。

据《每日邮报》

7

月

26

日报道，在一家美国麦当劳店内，一名顾客要求喝一杯苏打水，当她走到饮水机旁接水时，麦当劳主管却强制关闭饮水机，称

“

她无权喝到免费的苏打水

”

。





这名女顾客遂与麦当劳的一名穿白衬衣的女店员发生口角，顾客先是向女店员掷薯条和奶昔，并用餐盘打她，引爆了这场战斗。女店员随后立刻抓住顾客的头发，猛击她的头和脸，并把顾客甩到附近的桌子上继续殴打。





随后出现的一名身穿蓝衣服的女员工试图分开她们，却遭到这名顾客的反击，于是斗殴又开始了。这名顾客又惨遭蓝衣员工的暴打和掌掴。

蓝衣员工被劝停后，这名顾客再次与最开始打她的白衬衣员工纠缠在一起。又挨了几下打之后，女顾客似乎很不服气，抄起椅子威胁强壮的白衬衣员工，却被对方一把将椅子抢了过去。





视频中显示，这名白衣女员工对女顾客说： “ 我妈妈去世了，你要尊重我妈妈。 ”

白衣员工并没有继续殴打这名顾客，她把椅子放了回去，这场斗殴方才结束。

另一名在场的顾客拍下了这起斗殴的视频并将它发布在社交网站，目前尚不清楚事发的具体地点。

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