美欧贸易冲突稍缓？德媒：气氛仍凝重 协议被指“荒谬”

德媒称，美欧两位领导人召开记者会，同意互相消除贸易壁垒。这项共识可视为特朗普一改保护主义的作风，扭转关税上扬的趋势。





据德国之声电台网站 7 月 26 日报道，美国和欧盟这两个经济体加起来，相当于全世界 50% 的产值。双方在唇枪舌剑了几个礼拜后，终于由两位领导人 —— 美国总统特朗普与欧盟委员会主席容克 —— 在白宫坐下来谈。





报道称，这次峰会的一大焦点，是汽车关税。而在各家媒体上，强调的重点各自不同，导致双方做出的结论看似有所落差。





根据美国有线电视新闻网转播记者会片段，特朗普说，欧美共同致力于 “ 对汽车以外的产业实施零关税、零贸易壁垒、零补贴 ” 。





他说，欧盟将从美国进口更多农化产品，包括大豆。特朗普特别强调大豆是笔大交易，为此感谢容克。





然而另一方面，路透社报道，容克说，只要双方继续对谈下去，双方都会避免课征更多关税，包括对欧洲汽车产业的关税。





他说，这对特朗普来说是 “ 很大的让步 ” ，也希望他会如实进行。





报道称，欧盟除了会增加美国大豆的进口，也会大量购买美国的液态天然气。欧盟声称此举是为了多样化进口来源。





报道指出，然而，这些共识都建立在一个前提上： “ 认知到我们的对话将持续下去 …… 我们将不再增加对彼此课征的关税，也会重新评估现有的钢铝税。 ”





德国之声华盛顿特派记者冯纳曼在现场观察到，虽然双方互动良好，但气氛还是有一点凝重。





报道称，特朗普对欧盟不友善已经有一段时间。他在受访时称欧盟为 “ 敌人 ” 。虽然他解释那是竞争对手的意思，没有敌意，他主张对进口汽车课征 25% 关税也对德国汽车大厂宝马与大众汽车形成压力。





报道还称，这次特朗普表现出有意消除贸易壁垒，但是将来他会不会反悔还存在变数。

报道指出，另一方面，欧盟同意从美国进口天然气，很可能跟之前美国批评欧盟从俄罗斯进口能源有关。





不过，也有人在欣喜之余仍有所警惕，认为美国对汽车课税的问题还没有完全解决。德国工商大会主席史怀哲表示： “ 这项提议是往对的方向前进，但是引发顾虑的部分还有很多没有厘清。 ”





报道还称，美国方面，多名共和党议员为美欧关系转好欢呼，也有共和党成员为欧洲即将成为大豆买家感到高兴。但是美国前驻欧大使加德纳倒是没有这么乐观，认为双方达成的协议很 “ 荒谬 ” ，因为欧盟作为一个联盟，没有办法实际购买商品。





另据德国之声电台网站 7 月 26 日报道，美国总统特朗普与欧委会主席容克就避免美欧贸易战达成一致。在欧盟最担心的加征汽车关税的问题上，谈判也将继续。

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