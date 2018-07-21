菲律宾新闻工作者被射杀 杜特尔特上任后第12人





据《纽约时报》 7 月 20 日报道，菲律宾吕宋岛南端达拉加镇一名广播电台节目主持人今天（ 20 日）遭人开枪射杀，成为杜特尔特就任菲律宾总统以来，第 12 名遇袭身亡的新闻工作者。

菲律宾警方表示， 38 岁受害人利亚纳是当地 dwZR 广播电台的节目主持人，上午 4 时 45 分准备驾车上班，不料才出门就被歹徒开枪攻击，身中 14 枪，歹徒置人于死地的意图明显。





达拉加镇距马尼拉以南约 500 公里，警方已开始调查歹徒身份及行凶动机。利亚纳主持的节目名为 “ 都市抨击 ” ，经常批评当地有争议的政治或社会事件。

菲律宾总统府发言人罗克中午在电视采访中表示，政府会全力追凶，还给受害人一个公道。

菲律宾全国记者联盟（ NUJP ）发表声明谴责这起事件，称利亚纳是杜特尔特总统上任以来，第 12 名被 “ 暗杀 ” 的新闻工作者，若从 1986 年菲律宾 “ 恢复民主 ” 以来算起，则是第 185 人。

NUJP 引述他家人的话表示，利亚纳经常接到不明的死亡威胁，但无法确定是否与工作有关。

另一方面，国际记者联合会（ IFJ ）也在一份声明中说，这起谋杀事件削弱了菲律宾的民主，也凸显出菲律宾新闻工作者每天所处的危险工作环境。

菲律宾上一次的新闻工作者被杀，是发生在

6

月

7

日，

67

岁的小区报发行人德诺拉在南部的帕纳博市遇害。

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